Nghệ An: Cần giải quyết dứt điểm vướng mắc 3 dự án thủy điện

Dự án Nhà máy thủy điện Hủa Na do Tập đoàn Sông Đà làm tổng thầu xây lắp, có công suất lắp máy 180MW (bao gồm 2 tổ máy x 90MW) được xây dựng tại xã Đồng Văn, huyện Quế Châu, tỉnh Nghệ An. Sau khi dự án hoàn thành sẽ góp phần tăng sản lượng điện quốc gia, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa và nâng cao đời sống kinh tế cho người dân tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung. Nhà máy thủy điện Khe Bố được xây dựng trên sông Cả thuộc xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, cách TP. Vinh khoảng 160km về phía tây bắc. Thủy điện Khe Bố khai thác thủy năng sông Cả để phát điện lên lưới điện quốc gia. Theo thiết kế, sản lượng điện trung bình hằng năm của nhà máy này đạt hơn 440 triệu KWh. Cùng với công trình Thủy điện Bản Vẽ, Thủy điện Khe Bố góp phần điều tiết sự hung hãn của dòng sông Cả về mùa lũ và bảo đảm yêu cầu cấp nước cho hạ du với lưu lượng 95,5 m3/giây về mùa cạn. Công suất lắp máy là 100MW. Nhà máy thủy điện Bản Vẽ có công suất 320 MW chính thức phát điện, hòa vào mạng lưới điện quốc gia ngày 19/5/2010. Sau khi đi vào hoạt động, nhà máy đã đem lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, góp phần cải thiện nguồn năng lượng và môi trường tỉnh Nghệ An, xứng tầm là công trình thủy điện lớn nhất khu vực Bắc miền Trung và là một trong những công trình thủy điện lớn nhất Việt Nam...