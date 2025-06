Nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình và chủ động tham mưu kịp thời, sát thực tiễn

Tham dự có đại diện lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh và toàn thể đảng viên Đảng bộ phòng Tham mưu.

Trước khi diễn ra Đại hội, Lãnh đạo và cán bộ, đảng viên Đảng bộ Phòng Tham mưu đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn và các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm trong khuôn viên Công an tỉnh Nghệ An

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ, Lãnh đạo Công an tỉnh, với tinh thần quyết tâm đổi mới, Đảng uỷ phòng Tham mưu đã tập trung lãnh đạo quyết liệt, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhiều mặt hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là: công tác tham mưu lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật Công an nhân dân bảo đảm chủ động, toàn diện, có nhiều nội dung đổi mới, đột phá, chất lượng, chưa có tiền lệ. Công tác tham mưu trên lĩnh vực pháp chế, cải cách hành chính, tư pháp, tạo được nhiều điểm đột phá mới; công tác tổng kết lịch sử và quản lý khoa học ngày càng quy củ, bài bản, phục vụ tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Đạo, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng phòng Tham mưu phát biểu tại Đại hội

Công tác tham mưu xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt nhiều kết quả nổi bật, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, đột phá, được Bộ Công an biểu dương, nhân rộng toàn quốc; công tác Công nghệ thông tin, Trung tâm thông tin chỉ huy, Viễn thông - Cơ yếu, Văn thư - hành chính đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng trong đơn vị triển khai hiệu quả; Đảng bộ Phòng Tham mưu đoàn kết, thống nhất. Qua đó, góp phần phục vụ tốt yêu cầu công tác, chiến đấu, công tác lãnh đạo, chỉ huy trong mọi tình huống, nhất là tích cực nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, thông tin vào công tác Công an, phục vụ tốt các yêu cầu chiến đấu thường xuyên và đột xuất.

Các đảng viên trong Đảng bộ biểu quyết, thống nhất thông qua văn kiện Đại hội Đảng cấp trên

Ghi nhận những kết quả đạt được, 05 năm liền, Đảng bộ đều được công nhận “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; đơn vị được công nhận “Đơn vị quyết thắng”, “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”, được Bộ Công an tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì ANTQ cấp cơ sở” đặc biệt năm 2024 đơn vị được Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ phòng Tham mưu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong thời gian tới, dự báo bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước, trong tỉnh tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp; bên cạnh đó, lực lượng Công an triển khai mô hình Công an địa phương 02 cấp gắn với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp (tỉnh, xã), công tác Công an chuyển mình theo hướng chuyển đổi trạng thái từ “truyền thống” sang ứng dụng khoa học công nghệ, hiện đại hóa. Do đó, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ phòng Tham mưu là rất nặng nề, đòi hỏi phải không ngừng đổi mới, linh hoạt, hiệu quả hơn nữa trong công tác tham mưu, phục vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh lãnh đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tập trung nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình; chủ động tham mưu kịp thời, sát thực tiễn, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, nhất là trong các nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào các mặt công tác Công an gắn với cải cách tối đa thủ tục hành chính nội bộ. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên tham mưu đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, phải là lực lượng “đi trước, mở đường”…

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành mới ra mắt nhận nhiệm vụ

Với tinh thần dân chủ, khách quan và trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm các đồng chí có đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, là những hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo đưa lực lượng Tham mưu vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu chính thức và dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tác giả: Phạm Thủy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn