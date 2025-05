Công an Nghệ An khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Tham dự buổi lễ có đồng chí Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch.

Đồng chí Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen tặng tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.



Theo đó, từ đầu tháng 5/2025 đến nay, bên cạnh thực hiện tốt các mặt công tác thường xuyên với việc khám phá nhiều chuyên án, vụ án nổi bật, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để bảo đảm ANTT và phục vụ nhiều chương trình, sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Trong đó, nhiều hoạt động có quy mô lớn nhất từ trước đến nay như: Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Nghệ An với quy mô thành phần đại biểu lớn nhất từ trước đến nay; Chương trình Khai mạc Lễ hội Làng Sen và Khánh thành Tượng Bác Hồ về thăm quê”; hai cuộc hội ý nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức tại Nghệ An với quy mô toàn quốc; Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong kỷ nguyên phát triển mới”; Giải chạy marathon “Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc”; Triển lãm ảnh “Công an nhân dân khắc ghi lời Bác”; Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân”...

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc.



Với tinh thần trách nhiệm cao cùng sự chuyên nghiệp, linh hoạt, sáng tạo, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, các phòng chức năng, Công an các đơn vị, địa phương liên quan đã căng mình, tốc lực ngày đêm, triển khai hàng loạt nhiệm vụ lớn, phục vụ kịp thời, hiệu quả. Qua đó, góp phần vào thành công của các chương trình, hoạt động, sự kiện trọng đại; đặc biệt là được đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí lãnh đạo các cấp và nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá rất cao về tính chuyên nghiệp, bài bản, tận tâm, tận tụy trong công tác bảo đảm ANTT và phối hợp tổ chức phục vụ của Công an Nghệ An; để lại nhiều hình ảnh đẹp, lan tỏa.

Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích xuất sắc nói trên, đã có 42 tập thể, 84 cá nhân được tuyên dương, khen thưởng.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Thanh An đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Công an tỉnh Nghệ An đã góp phần cùng hệ thống chính trị toàn tỉnh làm nên sự thành công hết sức to lớn của chuỗi các chương trình, sự kiện trọng đại diễn ra trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Song song với đó, tập trung thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, khám phá nhiều vụ án, chuyên án lớn, có tiếng vang. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương Công an các đơn vị, địa phương đã đóng góp vào sự thành công cho chuỗi sự kiện và công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn nói chung.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.



Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn đại hội đảng các cấp. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành rà soát, đánh giá và tham mưu tiêu chuẩn chính trị nhân sự đại hội đảng. Bên cạnh đó, quan tâm chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy Công an cấp xã hiệu năng, hiệu lực, phát huy hiệu quả công tác bảo đảm ANTT ngay tại cơ sở; đồng thời chọn lựa trưởng Công an cấp xã là nhân tố quan trọng để hỗ trợ cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, điều hành các mặt công tác tại địa phương. Tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến quá trình sáp nhập tổ chức bộ máy, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong dư luận xã hội.



Tác giả: Thuỳ Anh

Nguồn tin: cand.com.vn