Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An: Nỗ lực đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ

Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ và quyết liệt nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT). Đồng thời xây dựng kế hoạch trực 100% quân số trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phân luồng đảm bảo ATGT trên các tuyến đường

Cùng với đó, xây dựng phương án điều tiết, phân luồng giao thông từ xa, từ sớm, sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân, du khách khi có yêu cầu. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” với các hành vi vi phạm tiềm ẩn tai nạn giao thông như: chở quá số người quy định; chạy không đúng tuyến đường, lịch trình; chở quá tải trọng, quá khổ giới hạn; điều khiển phương tiện quá thời gian quy định; vi phạm nồng độ cồn, ma túy; vi phạm tốc độ; tránh, vượt không đúng quy định; lỗi về dừng, đỗ, đón trả khách; đi ngược chiều; vượt đèn đỏ...

Trong đó, tập trung tại các tuyến giao thông trọng điểm như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 46, Quốc lộ 7, Quốc lộ 48 và tại các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các vị trí trọng điểm, phức tạp... bảo đảm cho người dân đi lại an toàn, thông suốt.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát, kết hợp tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho lái xe

Cảnh sát giao thông trực tiếp theo dõi, giám sát tình hình trật tự ATGT qua hệ thống camera giám sát, nắm tình hình lưu lượng người và phương tiện giao thông di chuyển trên các tuyến đường trọng điểm, những đoạn đường, khu vực có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông, kịp thời trao đổi thông tin để giải quyết tình hình, không để xảy ra ùn tắc; phân tích, xác minh và xử lý các hình ảnh vi phạm được ghi nhận từ hệ thống camera. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Trật tự, ATGT đường bộ để nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm quy định về trật tự ATGT cho người dân, từng bước hình thành văn hóa giao thông.

Trên các tuyến giao thông đường thủy, lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung kiểm soát, xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm về hoạt động của phương tiện (điều kiện hoạt động; thiết bị, dụng cụ an toàn của phương tiện; công dụng, vùng hoạt động; niên hạn sử dụng); hoạt động của thuyền viên, người lái phương tiện, chủ phương tiện; quy tắc giao thông và tín hiệu của phương tiện; quy định về vận tải đường thủy nội địa...

Công an Nghệ An tăng cường lực lượng giám sát tình hình trật tự ATGT qua hệ thống camera giám sát

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An, trong dịp nghỉ lễ từ ngày 30/4 đến 02/5/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, qua đó lập biên bản 935 trường hợp vi phạm luật giao thông. Trong đó, có 255 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2 trường hợp điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma tuý, 37 trường hợp vi phạm quy định về quá tải, quá khổ, cùng nhiều lỗi vi phạm khác. Lực lượng chức năng đã xử lý 443 trường hợp, thu phạt với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Với những biện pháp được triển khai đồng bộ, tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay cơ bản được bảo đảm an toàn, thông suốt.

Tác giả: Cao Loan

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn