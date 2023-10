Nam thanh niên thản nhiên lấy trộm tài sản từ quầy lễ tân vắng người

Ngày 21/10, Công an phường La Khê (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại khu đô thị Văn Khê.

Nạn nhân là anh N.H.Đ (quê Bắc Ninh). Theo trình báo của anh Đ. và camera an ninh ghi lại, chiều 19/10, nạn nhân để một balo đựng ống kính máy ảnh bên trong quầy lễ tân của khu đô thị. Bên trong balo có 2 ống kính máy ảnh, ví tiền và một số tài sản khác.

Hiện trường vụ việc

Khoảng 16h cùng ngày, bất ngờ xuất hiện một nam thanh niên đi xe máy điện đến sảnh lễ tân tầng 1 của khu đô thị. Khi quan sát thấy không có ai trực ở quầy lễ tân, nam thanh niên bịt khẩu trang, thản nhiên đi vào tìm kiếm trong quầy. Phát hiện chiếc balo của anh Đ., người này đã cầm ra ngoài.

Sau đó, nạn nhân phát hiện chiếc balo được vứt ở một bãi rác gần đó. Nhưng toàn bộ tài sản là ống kính máy ảnh và tiền đã bị lấy mất. Anh Đ. tới Công an phường La Khê trình báo. Cơ quan công an đã trích xuất camera và truy tìm nghi phạm.

Tác giả: Võ Nam

Nguồn tin: Báo VOV