Nhóm người Hàn Quốc trộm tài sản hơn 2 tỷ đồng tại căn nhà ở TP.HCM

Wang Lee Hyang, Heo Seong Hyun và Gim Chang. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM lấy lời khai Wang Lee Hyang (66 tuổi), Gim Chang Duok (72 tuổi) và Heo Seong Hyun (48 tuổi, cùng quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 21/5, Đội 4 Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) nhận tin báo tại nhà bà N.T.T.N. (53 tuổi, ngụ quận 7) về việc bị kẻ gian đột nhập nhà riêng, lấy đi 200 triệu đồng, 30.000 USD, đồng hồ, nhẫn kim cương cùng nhiều vàng với tổng giá trị tài sản bị mất trộm hơn 2 tỷ đồng.

Vào cuộc điều tra, Phòng PC02 phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08), Công an quận 1, Công an quận 7, xác định Wang Lee Hyang, Gim Chang Duok và Heo Seong Hyun là 3 nghi phạm gây án nên bắt giữ.

Tang vật vụ trộm được cảnh sát thu hồi. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai khoảng 16h ngày 19/5, Heo Seong Hyun cùng Gim Chang Duok và Wang Lee Hyang ở tại khách sạn ở phường Tân Phong, quận 7, để bàn bạc đi trộm cắp tài sản. Đến khoảng 18h45 cùng ngày, 3 nghi phạm đến trước căn nhà của bà N. thì thấy tắt đèn.

Sau đó, Heo Seong Hyun đi bộ qua phía bên hông nhà rồi trèo rào vào bên trong, còn Gim Chang Duok và Wang Lee Hyang đứng ngoài cảnh giới. Khi vào trong nhà, Heo Seong Hyun dùng búa phá cửa kính bên hông nhà rồi dùng xà beng phá ổ khóa cửa và mở cửa cho Gim Chang Duok đi vào trong.

Heo Seong Hyun vào phòng ngủ tầng 2 phát hiện có két sắt để kế giường ngủ, nên dùng búa và xà beng đập phá két sắt. Khi két sắt được phá, Gim Chang Duok đi tới cùng Heo Seong Hyun trộm cắp số tài sản có trong két sắt gồm tiền, vàng và ngoại tệ.

Sau đó, Heo Seong Hyun và Gim Chang Duok bỏ hết số tài sản đã trộm cắp được vào trong balo cùng tẩu thoát về khách sạn và cùng Wang Lee Hyang chia tài sản trộm cắp được.

Các nghi phạm sau đó trả khách sạn rồi về khách sạn ở phường Bến Thành, quận 1, thuê phòng định tẩu thoát về Hàn Quốc, nhưng bị công an phát hiện, bắt giữ.

Your browser does not support the video tag.

Tìm thấy vàng, ngoại tệ trong hành lý của nhóm nghi phạm Hàn Quốc Khám xét hành lý của nhóm nghi phạm Hàn Quốc, Công an TP.HCM tìm thấy nhiều vàng, ngoại tệ là tang vật trong vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà dân ở quận 7.

Tác giả: Lê Trai

Nguồn tin: zingnews.vn