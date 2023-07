Bắt đối tượng trộm tài sản từng "mang án" giết người

Ngày 2/7, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Hiền (SN 1970, ngụ khóm 5, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Phạm Văn Hiền

Trước đó, khoảng 21h ngày 29/6/2023, anh V.T. N. (SN 1990, ngụ khóm An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú), đến Công an thị trấn An Phú trình báo việc anh bị kẻ gian trộm chiếc xe mô tô biển kiểm soát: 67G1-244.41, trong xe có giấy đăng ký xe.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị trấn đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện An Phú nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh, truy tìm đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng những hình ảnh camera an ninh ghi lại, đến sáng ngày 1/7, lực lượng công an đã xác định Phạm Văn Hiền là đối tượng nghi vấn nên tiến hành mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, lúc đầu Hiền quanh co không thừa nhận hành vi trộm chiếc xe mô tô của anh N.; tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ có được trong quá trình điều tra, xác minh, Hiền đã thừa nhận.

Tang vật đối tượng Hiền trộm của anh N.

Sau khi trộm được chiếc xe của anh N., Hiền điều khiển chiếc xe qua xã Châu Phong, thị xã Tân Châu bán với giá 7 triệu đồng.

Lực lượng hình sự Công an huyện An Phú đã thu hồi chiếc xe trên.

Tác giả: Thành Nhớ - Tiến Tầm

Nguồn tin: congly.vn