Nam NSƯT 51 tuổi vẫn sống với bố mẹ, kết hôn gần 10 năm vẫn giấu mặt vợ

Nam diễn viên biến hóa đa dạng

Trương Minh Quốc Thái sinh năm 1974 trong một gia đình có 7 anh chị em. Anh tốt nghiệp khoa Điện công nghiệp trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM với tấm bằng kỹ sư nhưng lại bén duyên với bộ môn nghệ thuật thứ 7 để rồi trở thành gương mặt được cả nước biết tới qua nhiều vai diễn xuất sắc trong: Gió qua miền tối sáng, Người đàn bà yếu đuối, Đồng tiền xương máu, Hương phù sa, Sóng gió đời người…

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Trương Minh Quốc Thái được đồng nghiệp cũng như khán giả ghi nhận tài năng qua một số giải thưởng như: Giải Nhất cuộc thi Triển vọng điện ảnh năm 1997; Nam diễn viên xuất sắc nhất LHP Việt Nam lần thứ 18 (phim: Những người viết huyền thoại), giải Mai Vàng lần thứ 2 năm 2006 (phim: Hương phù sa)…

Trương Minh Quốc Thái đảm nhận vai người yêu của Tăng Thanh Hà trong "Hương phù sa".

Năm 2015, Trương Minh Quốc Thái được nhà nước trao tặng danh hiệu NSƯT. Đó là thành quả cho sự bền bỉ làm nghệ thuật của nam nghệ sĩ 7X. Những đồng nghiệp làm việc cùng Trương Minh Quốc Thái đều hiểu anh đạt được tất cả những điều này không hề nhờ may mắn.

Mới đây, Trương Minh Quốc Thái vào vai Minh Thành - nhà phê bình mỹ thuật có tiếng, giàu có, tài năng, điển trai trong Lý lẽ kẻ ngoại tình.

Anh cưới mỹ nhân showbiz Hà My (Diễm Phương đóng) và tạo cho cô cuộc sống sang chảnh, nhàn hạ. Đây không phải lần đầu NSƯT Trương Minh Quốc Thái đóng vai phản diện, mưu mô. Anh đã có nhiều vai diễn trên màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng với biến hóa đa dạng.

Là diễn viên thực lực, NSƯT Trương Minh Quốc Thái được nhiều đạo diễn tin tưởng, lựa chọn trong những dạng vai cá tính.

Anh có nhiều cảnh nóng với các bạn diễn nữ.

Trong phim, anh cũng có khá nhiều cảnh "nóng" với các bạn diễn nữ như Thùy Trang, Diễm Phương... Vốn là những đồng nghiệp thân thiết, họ kết hợp ăn ý, không mất quá nhiều thời gian cho các phân đoạn này.

Theo nam diễn viên, điều quan trọng nhất làm thế nào yếu tố cảnh nóng, bạo lực phải tiết chế để câu chuyện phù hợp với phim truyền hình.

Ở tuổi 51, Trương Minh Quốc Thái vẫn bền bỉ đóng phim. Anh vốn kỹ tính, nghiêm túc về giờ giấc lẫn sự đầu tư cho vai diễn. Giai đoạn này, Quốc Thái nói chỉ chọn đề tài phù hợp. Những vai cảm thấy ưa thích anh mới nhận lời, chứ không lao vào làm việc quá nhiều như lúc trẻ.

Cuộc sống riêng kín tiếng

Bên cạnh sự nghiệp, nam nghệ sĩ còn thu hút công chúng bởi chuyện tình cảm riêng tư. Ngoài mối tình với diễn viên Kim Ngân đã từng được công bố, Trương Minh Quốc Thái rất kín tiếng về đời tư. Gần như không bao giờ chia sẻ bất cứ điều gì trên trang cá nhân về cuộc sống riêng của mình.

Anh rất kín tiếng về đời tư, đặc biệt không bao giờ chia sẻ về chuyện vợ con lên mạng xã hội.

Bỗng nhiên, năm 2017, nam NSƯT đăng status trên Facebook, xác nhận đã kết hôn. Sau đó, Trương Minh Quốc Thái xác nhận thông tin này trên báo chí rằng: "Tôi không giấu giếm chuyện đám cưới, chỉ là không thích khoe hay chia sẻ nhiều. Tôi mới kết hôn với bà xã cách đây vài tháng ở Mỹ. Thông tin cụ thể hơn tôi xin giữ lại cho riêng mình".

Được biết, vợ của Trương Minh Quốc Thái là nhân viên văn phòng ở Mỹ, bằng tuổi anh. Nam diễn viên và vợ gặp nhau trong một chuyến Trương Minh Quốc Thái sang Mỹ lưu diễn. Dù anh rất nổi tiếng nhưng vợ anh lại chưa từng xem qua các vai diễn của anh, mà biết anh qua tiếng hát. Bài hát "Đường xưa lối cũ" mà anh thể hiện trong chương trình Bước chân hai thế hệ đã se duyên 2 người đến với nhau.

Dù đã kết hôn nhưng gần 10 năm qua, nam nghệ sĩ vẫn đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam chứ không sang Mỹ định cư cùng vợ. Khi nhớ vợ, anh sẽ bay sang thăm, ngoài ra vợ chồng anh vẫn thường xuyên nói chuyện online.

Nam nghệ sĩ cho biết, bà xã đã quen cuộc sống ở Mỹ, bản thân anh cũng có sự nghiệp của mình ở trong nước. Cả hai tôn trọng sự nghiệp và đam mê của nhau nên chấp nhận sống cách nhau nửa vòng trái đất.

Trên trang cá nhân, ngoài cập nhật công việc, anh chỉ chia sẻ hình ảnh về cha mẹ. Hiện tại, nam NSƯT vẫn đang sống cùng cha mẹ già gần 90 tuổi.

Anh luôn suy nghĩ tích cực nên thấy thoải mái, không khó khăn, áp lực gì trong cuộc sống.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: nguoiduatin.vn