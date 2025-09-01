NSƯT Ngọc Trinh đột ngột qua đời, nhiều nghệ sĩ bàng hoàng

Thông tin NSƯT Ngọc Trinh qua đời khiến nhiều khán giả bàng hoàng - Ảnh: FBNV

Từ Mỹ, đạo diễn Hồng Ngọc, người bạn thân thiết của nghệ sĩ Ngọc Trinh đau đớn cho biết do gia đình không có ai làm trong giới giải trí nên đã nhờ Hồng Ngọc là người gần gũi với Ngọc Trinh đăng cáo phó, thông tin đến mọi người.

Ngọc Trinh nhập viện 10 ngày trước

Theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online, trước đó khoảng 10 ngày Ngọc Trinh vẫn còn rất khỏe mạnh, hoạt động nghệ thuật bình thường. Rồi bỗng nhiên chị cảm thấy khó thở. Gia đình đưa vô cấp cứu, bác sĩ phải cho hỗ trợ ECMO, rồi chị hôn mê.

Dù y bác sĩ đã rất nỗ lực nhưng tình trạng của chị ngày càng xấu đi. Khi thấy không còn có thể cứu chữa được nữa, gia đình phải đưa Ngọc Trinh về nhà và chị ra đi trưa 1-9.

Người này cho biết trong lúc chị nằm viện vì tính Ngọc Trinh kín đáo nên gia đình tôn trọng chị không thông báo rộng rãi, vì vậy việc chị ra đi đã gây cú sốc lớn trong giới.

Tối 1-9, trang cá nhân của NSƯT Ngọc Trinh bất ngờ đăng cáo phó của chị với thông tin qua đời vào lúc 11h30 ngày 1-9, hưởng dương 52 tuổi.

Linh cữu quàn tại 353/1B Lê Hồng Phong, phường 2 quận 10 (cũ), TP.HCM. Lễ nhập quan vào 19h ngày 1-9. Lễ động quan vào 14h ngày 4-9, sau đó sẽ được hỏa táng tại trung tâm Bình Hưng Hòa.

Khi đăng thông tin này lên Facebook, trang cá nhân của nghệ sĩ Ngọc Trinh chỉ viết: "Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin", ngoài ra không có thêm một thông tin nào. Ở phần bình luận, nhiều nghệ sĩ bày tỏ sự bàng hoàng.

Nghệ sĩ Ngọc Trinh trò chuyện với bé và phụ huynh ngày 1-7-2022 khi chương trình Ước mơ của Thúy của báo Tuổi Trẻ đến trao hỗ trợ kinh phí điều trị và quà cho 25 bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Truyền máu - huyết học TP.HCM - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Nghệ sĩ đa tài

Nghệ sĩ Ngọc Trinh tên đầy đủ là Phạm Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1974. Chị là diễn viên kịch nói, truyền hình đồng thời là đạo diễn kiêm nhà sản xuất ngành sân khấu. Ngọc Trinh được khán giả biết đến nhiều nhất với phim truyền hình Mùi ngò gai và vở kịch Trái tim nhảy múa.

Ngọc Trinh theo học văn hóa và kịch tại trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM), khởi đầu sự nghiệp ở Đoàn kịch trẻ Thành phố của NSƯT Bạch Lan, sau đó là 135 Hai Bà Trưng của nghệ sĩ Phước Sang và sân khấu 5B của nghệ sĩ Hồng Vân, về sau nữa là sân khấu kịch Idecaf, sân khấu Trần Cao Vân…

Ngọc Trinh từng cùng Lê Giang, Huy Cường, Thái Minh Nhiên lập Nhóm hài Lê Giang - Ngọc Trinh. Năm 2006, chị đóng vai chính trong phim truyền hình Mùi ngò gai, bộ phim giúp chị được đông đảo khán giả yêu mến.

Từ năm 2009, nghệ sĩ Ngọc Trinh về làm diễn viên tại Sân khấu Thế giới trẻ, bà bắt đầu diễn nhiều dạng vai hơn, trong đó có vai Bé Ba trong vở Đời Như Ý. Rồi Ngọc Trinh bắt đầu làm công việc "bà bầu" sân khấu cũng như đi học thêm chuyên ngành đạo diễn. Năm 2019, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Hiện tại, NSƯT Ngọc Trinh là giảng viên lớp Diễn viên kịch điện ảnh - truyền hình của Trường đại học Văn Lang. Ngoài ra, cô cũng làm giáo viên thỉnh giảng trường Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và một số trung tâm đào tạo diễn viên.

Ngọc Trinh cũng đoạt hai giải Mai Vàng trong sự nghiệp của chị vào năm 2007 và 2015.

Tác giả: MI LY - LINH ĐOAN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ