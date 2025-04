Nam nghệ sĩ bị lừa mất nhà, phải đi ở trọ, hát trong quán ăn nhưng vẫn luôn lạc quan

Dũng Nhí là cái tên quen thuộc với khán giả yêu thích cải lương và làng hài phía Nam. Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, ba mẹ là cặp nghệ sĩ Phương Dung và Quốc Trầm, đều là những bầu gánh hát nổi tiếng.

Dù lớn lên trong cái nôi nghệ thuật lại có năng khiếu từ nhỏ nhưng Dũng Nhí lại không được cha mẹ khuyến khích theo nghề hát vì cuộc sống quá cực khổ, rày đây mai đó, lênh đênh sông nước. Tuổi thơ, Dũng Nhí từng có nhiều năm ở với cậu mợ tại Nha Trang.

Dũng Nhí kể trên tờ Thanh Niên, năm học lớp 10, anh quyết định bỏ học để đi theo nghề hát. Dù là con của bầu gánh nhưng anh không được thiên vị. Ban đầu anh chỉ được sắp xếp cho… nhắc tuồng nhưng Dũng Nhí không hề bỏ cuộc mà lẳng lặng học nghề từ sau cánh gà.

Dù không có ngoại hình sáng sân khấu nhưng Dũng Nhí may mắn được thừa hưởng chất giọng của cha, trầm, khỏe vang, và cái tính làm nghề nghiêm túc, hiền lành nên anh vẫn được các đoàn nhỏ kêu show, lay lất với cuộc sống mưu sinh.

Không may cho Dũng Nhí, anh theo nghề đúng giai đoạn cải lương thoái trào. Gánh hát của gia đình anh buộc phải giải thể. Mẹ của anh từng chia sẻ trong chương trình Giải Mã Tri Kỷ rằng, bà phải nghỉ hát để nấu cơm, gác cửa nhưng vẫn không xong.

Sau thời gian dài chống chọi, gia đình anh buộc phải từ bỏ gánh hát ở tỉnh, trở về Sài Gòn bắt đầu cuộc sống mới. Bản thân Dũng Nhí chuyển sang hài kịch, gia nhập nhóm hài của nghệ sĩ Khánh Nam và Lê Quốc Nam. Thời hưng thịnh của tấu hài, Dũng Nhí tất bật chạy show mỗi đêm, có khi diễn 5 đến 10 show với cát xê nửa chỉ vàng.

Nhờ tấu hài, cuộc sống của gia đình anh được cải thiện, tên tuổi Dũng Nhí cũng được nhiều người biết đến song biến cố lại ập đến. Anh bị người ta lừa mất cả nhà và gần chục cây vàng. Thời điểm đó, gia đình anh phải sống trong căn phòng trọ chật hẹp, chi tiêu dè sẻn mới đủ ăn.

Có thể nói, đằng sau vóc dáng nhỏ nhắn của Dũng Nhí là một nghị lực không hề nhỏ. Anh không để biến cố đó đánh bại mình mà chăm chỉ làm việc để mua lại một căn nhà mới.

Nhưng ông trời chưa thôi thử thách. Năm 2021, Dũng Nhí lại gặp biến cố về sức khỏe. Anh phát hiện có 4 khối u đại tràng, một trong số đó có kích thước khá lớn và có thể chuyển thành ung thư.

Trong quá trình điều trị bệnh, Dũng Nhí luôn giữ tinh thần lạc quan và mạnh mẽ. Nhiều bạn bè đề nghị giúp anh về mặt tài chính nhưng nam nghệ sĩ đều từ chối vì không muốn phiền ai.

Dù không quá nổi tiếng theo kiểu ngôi sao, cũng không giàu có nhưng Dũng Nhí có cuộc sống hôn nhân yên ấm, bình yên. Dũng Nhí tâm sự rằng, anh là người may mắn khi vợ dù cũng là nghệ sĩ nhưng sống đơn giản, không đua đòi, se sua, toàn tâm toàn ý cho gia đình.

Hồi mới về Sài Gòn, một thời gian dài, vợ chồng anh sống chung nhà cùng cả cha mẹ hai bên. Công việc chính của gia đình anh và gia đình vợ đều là kinh doanh quán ăn. Vậy là anh quyết định thuê nhà để cha mẹ hai bên cùng buôn bán.

Bốn ông bà sui sống chung một nhà, cùng kinh doanh, mọi ứng xử nếu không khéo léo sẽ khó tránh khỏi bất hòa. Vậy nhưng “Hiểu rõ mâu thuẫn giữa hai bên sui gia thường do sự chăm lo không đồng đều, tôi thường không tặng quà cho ba mẹ, trừ những ngày đặc biệt. Tôi dành sự chăm lo nhiều hơn cho cha mẹ vợ.

Đổi lại, vợ tôi cũng chăm sóc hệt như vậy cho cha mẹ tôi. Việc kinh doanh cũng luôn được công khai rõ ràng minh bạch. Cuộc sống chung luôn đầy ắp tiếng cười, nhưng nhìn nhận một cách cụ thể thì những người được “hưởng lợi” không phải là ba mẹ của hai bên, mà chính là vợ chồng tôi”, Dũng Nhí chia sẻ trên tờ Phụ Nữ.

Hiện tại, hai bên sui gia tuy không còn ở chung một nhà nhưng tình cảm vẫn khăng khít và thuận hòa như ngày nào. Dũng Nhí và vợ có duy nhất một người con trai theo ngành thiết kế đồ họa. Anh luôn tự hào về con và về gia đình của mình.

Dũng Nhí là một nghệ sĩ đa năng, anh có thể hóa thân vào nhiều dạng vai, duyên dáng từ sân khấu cải lương tới tấu hài và ca nhạc.

Sau 30 năm làm nghề, thu nhập hiện tại của Dũng Nhí chủ yếu vẫn đến từ hát đám tiệc, event. Anh nói trên tờ Znews: “Tôi có thể hát ca cổ, bolero nên được nhiều người mời hát ở các phòng VIP trong quán ăn, nhà hàng. Ở đây, tôi hát cho mọi người mến mộ mình nên không thể đòi hỏi cát-xê. Mọi người gửi bao nhiêu tôi nhận bấy nhiêu.

Vì vậy cuộc sống của tôi không thể dư dả như mọi người. Tuy nhiên, khéo ăn thì no khéo co thì ấm, biết bao nhiêu cho đủ, tôi vẫn hài lòng với những gì mình đang có. Tôi cũng không muốn than thở nhiều, chia sẻ khó khăn vì sợ mang đến năng lượng tiêu cực cho khán giả”.

