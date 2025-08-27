Nam ca sĩ được mệnh danh là "Thái tử VTV", đang gây sốt vì liên tiếp xuất hiện tại concert Quốc gia dịp Đại lễ 2/9 là ai?

Thời gian vừa qua, ca sĩ Noo Phước Thịnh liên tục xuất hiện tại nhiều sự kiện, chương trình âm nhạc chính thống, conert như VTV Concert - Rạng rỡ Việt Nam, Tổ quốc trong tim, Ngày hội vì Thủ đô bình yên, Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam...

Đáng chú ý, tại concert Quốc gia - Tổ quốc trong tim tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình, Noo Phước Thịnh gây chú ý với ngoại hình điển trai, nổi bật. Nam ca sĩ chỉ biểu diễn một ca khúc Tôi Yêu Việt Nam nhưng vẫn khiến 50.000 khán giả thổn thức bởi vẻ bề ngoài trẻ trung, điển trai, phong thái chuyên nghiệp.

Noo Phước Thịnh biểu diễn tại concert Quốc gia - Tổ quốc trong tim

Màn trình diễn Phép màu, Tự nguyện và Một vòng Việt Nam của Noo Phước Thịnh tại VTV Concert cũng có sức lan tỏa mạnh mẽ. Anh cho biết mình chuẩn bị một set nhạc gần gũi “để có thể hoà giọng cùng khán giả, gần gũi để có thể hòa giọng cùng khán giả, cùng hô vang lên hai tiếng Việt Nam, hô vang lên niềm tự hào dân tộc”. Nam ca sĩ bắt nhịp ca khúc "Tự nguyện", cùng hát với 25.000 khán giả tại sự kiện tạo nên khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc, chạm vào trái tim người xem.

Noo Phước Thịnh trình diễn trước 25.000 khán giả tại V Concert - Rạng rỡ Việt Nam

Noo Phước Thịnh cho biết anh cảm thấy rất vinh hạnh khi được các đơn vị mời biểu diễn trong các chương trình âm nhạc mang tầm vóc quốc gia. “Đặt trong bối cảnh các sự kiện trọng đại của đất nước, tôi tin để tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc lan tỏa thêm mạnh mẽ rất cần những nhân tố trẻ như nghệ sĩ - những người đưa các giá trị tiệm cận đại chúng bằng nghệ thuật”, nam ca sĩ bày tỏ.

Chia sẻ về các biệt danh “Thái tử VTV”, “Chàng thơ yêu nước”, Noo Phước Thịnh bộc bạch rằng khán giả gọi anh bằng cái tên nào cũng được, “miễn cho tôi là một người Việt Nam yêu nước, một nghệ sĩ được góp sức trong các dịp quan trọng của quốc gia”.

Noo Phước Thịnh luôn được đánh giá cao bởi sự đầu tư nghiêm túc cho các set diễn mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Anh từng gây sốt với bản mashup gần 40 triệu lượt view tại Lễ trao giải Làn Sóng Xanh năm 2023 và tiếp tục làm bùng nổ sân khấu Làn Sóng Xanh một năm sau đó với ca khúc Yêu Phải Như Vậy.

Ra mắt từ năm 2009, tên tuổi Noo Phước Thịnh vẫn giữ được sức nóng, có chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Việt. Sự nghiệp Noo Phước Thịnh gắn liền với những bản hit đình đám như Nỗi nhớ đầy vơi (song ca cùng Hồ Ngọc Hà), Gạt đi nước mắt, Xa em, Chờ ngày mưa tan, Như phút ban đầu, Chạm khẽ tim anh một chút thôi.

Anh từng nhận giải thưởng Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất trong giải thưởng Mnet Asian Music Awards 2016 (MAMA 2016), nhiều lần được xướng tên trong các lễ trao giải danh giá như Giải thưởng Âm nhạc Cống Hiến, Làn Sóng Xanh… Giọng ca 8x đã tổ chức thành công Noo Phước Thịnh Live Concert 2016 hút gần 35.000 khán giả và Liveshow Noo Phước Thịnh In Hanoi 2017 có 20.000 người tham dự. Nam ca sĩ vừa trở lại với live concert tại Đà Lạt trong tháng 5/2025, ngay lập tức cháy vé và trở thành tâm điểm của truyền thông.

Tác giả: Kim Linh (Ảnh: Fanpage Noo Phước Thịnh)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn