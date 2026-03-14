Đâm trúng ô tô tiền tỷ, thanh niên thất thần rút vội 3 triệu đền, câu nói cuối của chủ xe gây sốc

Mạng xã hội lan đang truyền đoạn clip dài hơn một phút ghi lại cuộc trao đổi giữa một nam thanh niên chạy xe máy và chủ ô tô sau tình huống va quệt trên đường. Theo nội dung đoạn clip thì thanh niên chạy xe máy là người gây ra tai nạn với chiếc ô tô tiền tỷ. Nhận thức được lỗi sai của mình, anh chàng có phần hoảng sợ, miệng liên tục nói "con xin lỗi chú ạ", đồng thời rút ví đưa chủ xe 3 triệu để đền bù.

Còn phía đối diện, chủ xe ô tô vẫn giữ được thái độ bình tĩnh trong suốt quá trình làm việc với nam thanh niên. Người này sau khi cầm 3 triệu thì nhắc thanh niên tới kiểm tra xe máy của mình: "Coi xe xem nào, còn đi được không? Thử dắt, đạp nổ xem được không?".

Sau khi thấy xe máy của thanh niên vẫn có thể chạy được bình thường, chủ xe quay sang hỏi về số tiền 3 triệu. Nam thanh niên cho hay mỗi tháng cậu kiếm được 8 triệu và vừa ứng trước 3 triệu tiền lương để sửa điện thoại cho mẹ. Cuối cùng thay vì đòi thêm chi phí sửa xe, chủ ô tô quyết định trả lại 3 triệu cho thanh niên kèm theo lời nhắc nhở.

" Thôi chú không lấy tiền đâu, cầm về đi. Tha cho con đó. Lần sau đi xe cẩn thận đấy". Trước quyết định bất ngờ từ chù xe, thanh niên vẫn tỏ ra khá hoang mang vì không nghĩ mình lại gặp được may mắn như vậy. Cậu chỉ biết khoanh tay, cúi đầu cảm ơn. Theo dõi đoạn clip, dư luận đã dành nhiều lời cảm thán, ngưỡng mộ với quyết định rất nhân văn của chủ xe.

Thanh niên đâm vào xe tiền tỷ

Người biết nhận sai và người sống có tình người gặp nhau. Sáng mở mắt ra mà xem được clip thấy cuộc đời còn bao nhiêu điều đẹp". "Mình thực sự rất quý những con người như này. Người sai dám đứng lại nhận lỗi. Người bị thiệt hại bỏ qua cho người nghèo khó" . - bình luận của người xem clip.

Được biết, chủ xe ô tô có quyết định bất ngờ là anh Nguyễn Ngọc Hân. Chia sẻ sự việc trên Tri Thức - Znews, anh Hân cho hay khoảng 12h trưa 11/3, khi đang ăn cơm tại nhà ở phường Bình Phước (Đồng Nai), anh bất ngờ nghe tiếng va chạm lớn ngoài đường. Khi chạy ra kiểm tra, anh phát hiện thanh niên đi xe máy vừa tông vào phần hông chiếc ôtô Ford Raptor của mình, có giá hơn 1,4 tỷ đồng khi mua. Trước tình huống bất ngờ, anh Hân dùng điện thoại ghi lại sự việc.

Anh Hân cho biết biết mình chỉ "giả vờ nhận tiền" nhằm nhắc nhở nam thanh niên cẩn thận hơn khi tham gia giao thông. Anh cho biết thêm chiếc ôtô của mình có mua bảo hiểm. "Nếu bảo hiểm không duyệt hồ sơ thì tôi sẽ tự bỏ tiền túi ra sửa xe. Chi phí ước tính khoảng 3 triệu đồng. Người ta cũng xui rủi nên tôi bỏ qua, không sao hết" , anh nói trên Tri Thức - Znews.

Tác giả: Hương Trà (T/H)

Nguồn tin: Phụ nữ Mới