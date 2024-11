Năm 2024, Nghệ An ghi nhận 1.948 doanh nghiệp thành lập mới

Trong tỉnh

UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến ngày 20/11/2024, toàn tỉnh đã ghi nhận 1.948 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 3,89% so với cùng kỳ năm trước, với tổng vốn đăng ký đạt 20.483 tỷ đồng. Hiện tại, Nghệ An có hơn 39.000 doanh nghiệp đăng ký, trong đó trên 16.000 doanh nghiệp đang hoạt động.