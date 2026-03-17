Hàn Quốc bắt giữ nghi phạm đe dọa đánh bom sân bay Mỹ

Hình ảnh bên ngoài Sân bay Quốc tế Detroit Metropolitan. Ảnh: chosun.com

Theo hãng tin Yonhap, nam thanh niên này bị cáo buộc đăng lời đe dọa đánh bom trên trang web của một sân bay ở thành phố Detroit (Mỹ) vào ngày 20/3/2025. Nguyên nhân được cho là do nghi phạm tức giận với giới chức sân bay trong một lần tới đây trước đó.

Bài đăng này đã khiến lực lượng cảnh sát địa phương và liên bang Mỹ phải tiến hành tìm kiếm chất nổ. Tháng 1 vừa qua, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ đã đề nghị cảnh sát Hàn Quốc phối hợp điều tra vụ việc.

Nghi phạm đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát Hàn Quốc thu thập được các bằng chứng liên quan khi khám xét nhà riêng của đối tượng đầu tháng này. Cảnh sát cho biết hồ sơ vụ án đã được chuyển cho cơ quan công tố với cáo buộc công khai đe dọa.

Tác giả: Phan An

Nguồn tin: baotintuc.vn