Hong Kong bắt giữ thêm nghi phạm khi thương vong vụ cháy chung cư tiếp tục tăng

Ngày 1/12 - ngày thứ 4 kể từ khi vụ cháy tại khu chung cư thuộc quận Tai Po, Hong Kong được dập tắt - lực lượng lính cứu hoả và cảnh sát vẫn tiếp tục tiến sau vào từng ngách nhỏ trong số gần 2.000 căn hộ thuộc tổ hợp chung cư Wang Fuk Court, nhằm tìm kiếm các thi thể vẫn đang mất tích.

"Một số thi thể đã biến thành tro bụi, do đó chúng tôi không thể xác dịnh vị trí của tất cả những người mất tích", sĩ quan cảnh sát Tsang Shuk-yin cho biết, vào thời điểm số người thiệt mạng được xác nhận đã tăng lên 151 người, và hơn 40 người vẫn đang mất tích.

Bên trong một căn hộ bị cháy tại tổ hợp chung cư Wang Fuk Court. Ảnh: Reuters

Hôm 26/11 vừa qua, hỏa hoạn đã bùng phát tại khu tổ hợp Wang Fuk Court gồm 8 tòa nhà đang được tiến hành cải tạo, sửa chữa từ tháng 7/2024. Các tòa nhà này được che phủ bằng giàn giáo và lưới bảo vệ không đảm bảo chất lượng nên khi ngọn lửa bùng lên đã lây lan rất nhanh, kéo dài trong suốt 43 giờ. 7 trong số 8 tòa nhà đã bị thiêu rụi.

Trong thông tin điều tra mới nhất, giới chức Hong Kong (Trung Quốc) xác nhận, các nhà thầu xây dựng phụ trách việc cải tạo tổ hợp này đã sử dụng những vật liệu bảo vệ không đạt chuẩn ở những khu vực khó tiếp cận nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Cụ thể, Tổng Thư ký chính quyền Hong Kong Eric Chan Kwok-ki cho biết trong số 20 mẫu lưới lấy từ 4 tòa nhà thuộc khu tổ hợp Wang Fuk Court, có 7 mẫu không đạt tiêu chuẩn an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận các khu vực cháy lan. Ảnh: Reuters

Ủy ban độc lập phòng chống tham nhũng Hong Kong thông báo, theo kết quả cuộc điều tra tiếp theo, ưới bảo vệ xung quanh các tòa nhà đã đã bị hư hại sau khi một cơn bão đổ bộ vào Hong Kong hồi tháng 7. Song những cá nhân liên quan đã mua lưới thay thế không đáp ứng tiêu chuẩn và để tránh các cuộc kiểm tra bất ngờ.

Theo dữ liệu, khu chung cư là nơi sinh sống của 4.000 người. Hơn 1.100 người hiện đã được chuyển đến các khu nhà ở tạm thời, trong khi 680 người khác đang được hỗ trợ sinh sống tại các khu ký túc xá. Chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ khẩn cấp hơn 1.200 USD cho mỗi hộ gia đình để đảm bảo an sinh sau thảm hoạ.

Tác giả: Bảo Hân

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân