Mua ma túy chưa kịp sử dụng thì bị bắt

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng hơn 23h ngày 9/1, trong quá trình tuần tra trên địa bàn, tổ công tác Công an phường Vũng Áng phát hiện 1 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và phát hiện trong túi quần đối tượng có 2 đoạn ống hút bịt kín hai đầu, bên trong ống hút chứa tinh thể màu trắng.

Cơ quan chức năng làm việc với bị can Nguyễn Đăng Cường.

Đấu tranh làm việc, Cơ quan Công an xác định danh tính nam thanh niên là Nguyễn Đăng Cường (SN 1996, trú xóm 5, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An), là công nhân một công ty trên địa bàn xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh.

Do có nhu cầu sử dụng ma túy nên khoảng 22h15’ ngày 9/1, Cường đã gọi điện cho một người đàn ông không rõ nhân thân, lai lịch để mua 1 triệu đồng ma túy đá (methamphetamine) về sử dụng. Cả hai thống nhất nhận ma túy tại một con ngõ gần quán Karaoke 586. Sau đó Cường bắt taxi đến nhận ma túy tại vị trí đã được hướng dẫn.

Sau khi lấy được ma túy và lên xe taxi để về phòng sử dụng thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang.

Theo kết quả giám định, chất tinh thể màu trắng trong hai đoạn ống hút thu giữ của Nguyễn Đăng Cường là ma túy, loại Methamphetamine, có khối lượng là 0,1 gam.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

