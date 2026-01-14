Xét nghiệm ma túy hơn 10.000 công nhân, phát hiện 15 trường hợp dương tính

Ngày 9/1/2026, Công an thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 141/KH-CAHP-PC04 về việc tổng kiểm tra, xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể đối với người lao động tại các khu công nghiệp, dự án tập trung đông người lao động tỉnh ngoài trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động nhằm kịp thời phát hiện, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực tập trung đông công nhân lao động.

Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hải Phỏng, Trưởng ban chỉ đạo quán triệt triển khai Kế hoạch tổng kiểm tra đến các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ

Việc ban hành và triển khai Kế hoạch số 141 được thực hiện trên cơ sở Kế hoạch số 483/KH-BCA-C04 ngày 7/10/2024 của Bộ Công an về thực hiện “Cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy”. Đồng thời, kế hoạch này cũng bám sát Kế hoạch số 1876/KH-CAHP-PV01 ngày 8/12/2025 của Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP, Thượng tá Phạm Hữu Đoàn chỉ đạo các tổ công tác triển khai tổng kiểm tra, xét nghiệm ma túy đối với lao động làm việc tập trung tại các dự án, khu công nghiệp

Thực hiện kế hoạch đề ra, ngày 12/1/2026, Công an thành phố Hải Phòng đã thành lập 3 Tổ kiểm tra cấp thành phố với sự tham gia của nhiều lực lượng gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bệnh viện Công an thành phố Hải Phòng, Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Các tổ công tác này được triển khai tại địa bàn 3 xã Lai Khê, Mao Điền và Cẩm Giàng, với tổng quân số gần 600 cán bộ, chiến sĩ.

CATP Hải Phòng kiểm tra việc xét nghiệm đối với người lao động tại xã Mao Điền



Song song với lực lượng cấp thành phố, Công an 111 xã, phường, đặc khu còn lại trên địa bàn Hải Phòng cũng thành lập các Tổ kiểm tra cấp xã, huy động lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Cảnh sát quản lý hành chính và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để tổ chức kiểm tra cư trú và xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể đối với người lao động tỉnh ngoài đang sinh sống tại các nhà trọ, lán ở công nhân thuộc địa bàn quản lý.

Các tổ công tác tiến hành kiểm tra khu nhà ở, khu nhà trọ tại xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng



Từ 19 giờ ngày 12/1/2026, các Tổ kiểm tra đồng loạt ra quân trên phạm vi toàn thành phố. Qua kiểm tra, 10.032 công nhân đã được kiểm tra cư trú và xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể. Kết quả cho thấy, 15 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Tổ kiểm tra cấp thành phố phát hiện một số đối tượng tại xã Cẩm Giàng dương tính với ma túy

Trong đó, 3 Tổ kiểm tra cấp thành phố đã tập trung kiểm tra tại các khu nhà ở, khu nhà trọ trên địa bàn xã Lai Khê – nơi tập trung khoảng 2.000 lao động đang làm việc tại Khu công nghiệp Lai Vu; xã Cẩm Giàng – nơi có khoảng 7.000 lao động ngoại tỉnh làm việc tại các khu công nghiệp VSIP Hải Dương và Lương Điền; và xã Mao Điền – nơi tập trung khoảng 13.000 lao động làm việc tại các khu công nghiệp Phúc Điền và Đại An. Kết quả, các tổ công tác đã kiểm tra cư trú, xét nghiệm chất ma túy đối với 4.869 người, phát hiện 8 trường hợp dương tính.



Quá trình triển khai nhiệm vụ, các Tổ kiểm tra kết hợp việc kiểm tra với tuyên truyền phòng, chống ma túy

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng Công an đã kết hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, đặc biệt là tuyên truyền về Đề án “Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy”. Đồng thời, các tổ công tác cũng nhắc nhở, yêu cầu chủ các cơ sở lưu trú ký cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không để xảy ra các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm liên quan đến ma túy.

Hiện nay, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đang chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an các xã, phường, đặc khu tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của các trường hợp dương tính, xử lý theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời điều tra mở rộng, xác minh các nguồn cung ma túy, qua đó tham mưu triển khai các kế hoạch kiểm tra, quản lý thường xuyên trong thời gian tới, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Tác giả: Tuấn Linh - Nguyễn Gia

Nguồn tin: Báo VOV