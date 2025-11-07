Mưa lớn khiến hai xe tải tông nhau trên cao tốc

Theo thông tin từ Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông), vào khoảng 8h sáng, một xe tải gặp sự cố kỹ thuật nên dừng trên làn đường.

Cùng lúc đó, chiếc xe tải khác di chuyển phía sau do thời tiết mưa lớn, mặt đường trơn trượt, không kịp xử lý tình huống đã lao thẳng vào đuôi xe đang dừng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú tông mạnh khiến phần đầu và đuôi hai phương tiện biến dạng, nhiều mảnh vỡ cùng dầu nhớt văng khắp mặt đường. May mắn, không có thương vong về người, song vụ việc khiến giao thông trên tuyến cao tốc bị ách tắc kéo dài.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông cao tốc đã có mặt kịp thời tại hiện trường, tiến hành phân luồng, điều tiết phương tiện và phối hợp với đội cứu hộ để giải phóng tuyến.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Gia Ân

Nguồn tin: congly.vn