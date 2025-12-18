Bị phạt 315 triệu đồng vì để cá sấu xổng chuồng cắn người

Ngày 17/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 315 triệu đồng đối với ông N.M.T. (ngụ ấp 8, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh) do nuôi nhốt cá sấu trái phép (cá sấu hoa cà loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm được bảo vệ nghiêm ngặt) để xổng chuồng cắn người bị thương.

Con cá sấu do ông T. nuôi nhốt bị xổng chuồng cắn người bị thương.

Trước đó, ngày 27/10 con cá sấu mà ông T. nuôi đã sổng chuồng thoát ra kênh và cắn vào chân nam giáo viên của Trường THCS xã Thuận Mỹ khi thầy giáo đang kéo cá ở mương sau nhà. Người dân đã bắt con cá sấu và đưa thầy giáo vào bệnh viện cấp cứu, khâu nhiều mũi ở chân.

Quá trình xác minh được biết, cách đây 4 năm, một người trong nhóm cá sấu cảnh trên mạng xã hội đã đăng thông tin có con cá sấu mõm dài không muốn nuôi nữa nên tặng lại cho ai đó, ông T. đã đến nhận về nuôi. Trong đợt mưa lũ hồi cuối tháng 10. Con cá sấu xổng chuồng, ông T. đi tìm nhiều ngày nhưng không thấy. Khi hay tin cá sấu cắn người ông ra kiểm tra thì xác định con cá sấu trên là của mình nên đem về thịt.

Qua kiểm tra nơi nuôi nhốt cá sấu của ông T., cơ quan chức năng xác định con cá sấu trên không có nguồn gốc và nuôi nhốt không đăng ký với cơ quan kiểm lâm. Khu vực chuồng trại nuôi nhốt không đảm bảo, khi cá sấu sổng chuồng cũng không báo cho cơ quan kiểm lâm.

Cá thể Cá sấu hoa cà (Crocodylus porosus) mà ông T. nuôi nhốt là loài thuộc Phụ lục I Công ước CITES, nằm trong nhóm IB theo Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm của Việt Nam, được bảo vệ ở mức cao nhất. Theo quy định của pháp luật, mọi hành vi nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép đối với loài này đều bị xử lý nghiêm.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt ông T. về hành vi nuôi nhốt cá sấu trái phép, áp dụng mức phạt tiền là 315 triệu đồng. Ngoài ra ông T. còn bị xử phạt thêm 650 ngàn đồng (giá trị con cá sấu là tang vật đã bị ông T. tiêu hủy trái quy định).

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn