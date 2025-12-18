Sập giàn giáo tại Nhà thi đấu Phú Thọ, 1 người chết, 1 người bị thương

Xe cứu thương chở thi thể nạn nhân tử vong về nhà xác để phục vụ công tác điều tra - Ảnh: MINH HÒA

Sáng 18-12, lực lượng Công an phường Phú Thọ (TP.HCM) vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động tại công trình thi công trong Nhà thi đấu Phú Thọ khiến một công nhân tử vong, một người bị thương.

Khoảng 18h ngày 17-12, nhóm công nhân đang thi công trên giàn giáo trong sân vận động Nhà thi đấu Phú Thọ, nằm trên đường Lý Thường Kiệt, phường Phú Thọ (TP.HCM) thì bất ngờ giàn giáo sập.

Nhóm công nhân ngã xuống, một công nhân tử vong tại chỗ. Một số công nhân khác bị thương, trong đó có một công nhân bị thương nặng.

Nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM điều xe chuyên dụng đến hỗ trợ cứu nạn, đưa những người bị thương ra ngoài.

Ngay sau đó, xe cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 cũng có mặt chuyển những người bị thương vào bệnh viện cấp cứu. Đến 0h, thi thể nam công nhân tử vong được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Trung tâm Cấp cứu 115 cho biết nhận được tin báo, đơn vị đã nhanh chóng điều xe cứu thương đến hiện trường, ghi nhận một trường hợp tử vong đã bàn giao cho công an và một trường hợp bị đa chấn thương, gãy xương cẳng chân trái. Hiện bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để được điều trị kịp thời.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Lực lượng chức năng có mặt tại cổng Nhà thi đấu Phú Thọ trên đường Lý Thường Kiệt, phường Phú Thọ - Ảnh: MINH HÒA

Khu vực xảy ra tai nạn lao động là công trình cải tạo Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ - Ảnh: MINH HÒA

Nhiều xe cứu thương có mặt ở hiện trường, chở người bị thương đi cấp cứu - Ảnh: MINH HÒA

Tác giả: Minh Hòa - Thu Hiến



Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ