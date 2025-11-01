Xuất hiện vùng áp thấp ở Biển Đông, miền Trung tiếp tục mưa lớn

Vị trí vùng áp thấp lúc 1h sáng 1-11 - Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (1-11) ở trên Biển Đông đang có một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 10-13 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp ở khu vực quần đảo Hoàng Sa (lúc 1h sáng), ở vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vịnh Thái Lan, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo hôm nay, ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có gió cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Ngoài ra ngày và đêm 1-11, ở khu vực nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Ngày và đêm 2-11, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết đêm qua đến sáng nay, ở khu vực từ nam Nghệ An đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông như trạm Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) 221mm, trạm Phong Nha (Quảng Trị) 232mm, trạm Trà Kót (Đà Nẵng) 210mm, trạm Nghĩa Trung (Quảng Ngãi) 276mm,…

Sáng nay, lũ trên sông Hương (thành phố Huế) đang dao động ở trên mức báo động 2.

Các sông Quảng Trị có dao động, các sông khác ở thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng đang xuống.

Trên sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố, sông La (Hà Tĩnh) đang lên.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Hương sẽ tiếp tục dao động ở trên mức báo động 2.

Dự báo từ sáng nay đến sáng sớm 3-11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Khu vực nam Nghệ An và phía tây Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Ngoài ra trong ngày và đêm 1-11, ở khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 3-11, khu vực từ nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng đêm 4-11.

Cảnh báo từ hôm nay đến 5-11, trên các sông từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên lại.

Đỉnh lũ thượng lưu sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), các sông từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi lên mức báo động 2 - báo động 3, có sông trên mức báo động 3.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: tuoitre.vn