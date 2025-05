Một phụ nữ tử vong do bị đất đá vùi lấp khi đi mót quặng thiếc

Trong tỉnh

Một người phụ nữ 39 tuổi ở xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã không may tử vong do bị đất đá vùi lấp trong khi cố gắng mót quặng thiếc tại một hầm mỏ tự nhiên.