Một giám đốc sở ở Nghệ An viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi

Quá trình công tác của ông Nguyễn Mạnh Cường - cán bộ lãnh đạo Sở tại Nghệ An xin nghỉ hưu trước tuổi Tháng 6/1983 - 9/1984: Nhân viên phòng vật tư - Công ty Xây dựng cơ bản Nông nghiệp Nghệ Tĩnh. - Tháng 10/1984 - 6/1987: Học sinh trường Kinh tế - Kế hoạch Nghệ Tĩnh. - Tháng 01/1990 - 02/1991: Trợ lý Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu nhi Nguyễn Tất Thành – Tỉnh đoàn Nghệ An. Tháng 3/1991 - 3/2003: Công tác tại Tỉnh đoàn Nghệ An: - Phó Ban Công - Nông nghiệp. - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Công - Nông nghiệp. - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, kiêm Chỉ huy trưởng lực lượng Thanh niên xung phong tỉnh Nghệ An. - Tháng 4/2003 - 5/2004: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. - Tháng 5/2004 - 4/2007: Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. - Tháng 5/2007 - 3/2008: Phó Giám đốc sở Du lịch. - Tháng 4/2008 - 12/2016: Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An (nay là Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Nghệ An). - Tháng 1/2017 - nay: Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Nghệ An.