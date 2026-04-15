Một bên chân đã mất, hãy giữ em lại với cuộc đời!

Vừa cất tiếng khóc chào đời đã mang trong mình hội chứng Down bẩm sinh, tuổi thơ của em Nguyễn Lê Trúc Giang (sinh năm 2012, xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp) chịu nhiều thiệt thòi và gian truân hơn bao đứa trẻ bình thường khác. Những tưởng tình thương của gia đình sẽ bù đắp phần nào bất hạnh, thì đến tháng 7-2020, số phận lại giáng thêm xuống cô bé tội nghiệp ấy "bản án tử" từ căn bệnh ung thư xương (Sarcoma) quái ác.

Trước đây, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Phong Em (sinh năm 1987) mưu sinh bằng nghề thợ hồ. Nhớ lại ngày trước, dù mang khiếm khuyết bẩm sinh, Giang vẫn được ba mẹ tằn tiện cho đến trường học hòa nhập cùng bè bạn. Khi ấy, vợ chồng anh an tâm đi làm. Dẫu mồ hôi rơi vất vả, tổ ấm nhỏ vẫn luôn rộn vang tiếng cười, cuộc sống tuy nghèo khó nhưng đủ đắp đổi qua ngày. Thế rồi bão giông ập đến. Để giành giật sự sống cho con, anh chị đành cắn răng nhìn em phẫu thuật cắt bỏ một bên cẳng chân để ngăn khối u di căn.

Từ đó, Bệnh viện Ung Bướu TP HCM trở thành "ngôi nhà thứ hai" của em. Những mũi thuốc đặc trị đắt đỏ nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế đã vắt kiệt sức lực của em và khả năng chịu đựng mỏng manh của gia đình. Thương con, vợ chồng anh đành bỏ việc, lên thuê căn phòng trọ chật hẹp tại phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM để túc trực bên con trong bệnh viện.

Em Nguyễn Lê Trúc Giang đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM

Giữa lúc kiệt quệ lo viện phí, anh chị lại gánh thêm khoản thuốc men 3-4 triệu đồng mỗi tháng cho ông bà nội ngoài 70 tuổi mắc bệnh tim mạch. Cái nghèo bủa vây khiến bữa cơm hằng ngày cũng trở nên xa xỉ. Vậy mà họ vẫn chắt bóp từng đồng với hy vọng lớn lao: giữ cho cậu con trai học lớp 4 không phải bỏ học.

Trong lá đơn đẫm nước mắt gửi Báo Người Lao Động và chính quyền địa phương, người cha nghẹn ngào: "Là người trụ cột, tôi luôn nỗ lực lo cho cha mẹ già, lo con trai đi học và chạy chữa cho con gái. Nhưng bệnh của Giang cần dùng nhiều thuốc đặc trị, chi phí quá lớn. Chỗ nào vay mượn được tôi đều đã gõ cửa. Giờ đây gia đình lâm vào cảnh vô cùng khó khăn, không còn khả năng lo viện phí nữa. Tôi thiết tha mong một phép mầu".

Trúc Giang đã vĩnh viễn mất đi một bên chân, xin đừng để em phải bỏ cuộc vì cái nghèo. Mọi đóng góp xin gửi về số tài khoản: 117000004884, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Đơn vị tiếp nhận: Báo Người Lao Động. Nội dung "Giúp em Nguyễn Lê Trúc Giang".

Gia đình Giang đang rất cần những vòng tay nhân ái dang rộng, sẻ chia từ cộng đồng để thắp lại hy vọng sống cho em.

Tác giả: Hà Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người lao động