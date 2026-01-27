Cha bị ung thư, 2 con có nguy cơ nghỉ học

Anh Trung lập gia đình từ năm 2013, có 2 con gái đang học lớp 7 và lớp 2. Nhiều năm nay, ngoài làm 4 sào ruộng thì hàng ngày anh Trung còn đi làm thêm để kiếm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình, lo chuyện ăn, học cho các con và chăm sóc người mẹ già bị tai biến.

Tháng 6-2025, anh Trung đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để kiểm tra sức khỏe, sau đó anh tiếp tục đến Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều (Hà Nội) thăm khám. Tại đây, các bác sĩ kết luận anh mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Gia đình anh Trung thuộc diện hộ nghèo, khó khăn ở địa phương.

Từ khi anh bệnh nặng, hoàn cảnh gia đình càng hết sức bi đát, trong khi khoản tiền vay mượn gần 60 triệu đồng để chữa bệnh chưa biết xoay xở vào đâu. Hiện nay, bệnh ung thư đang diễn biến nặng nên anh phải thường xuyên vào Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị, duy trì sự sống, song tiền tích cóp, vay mượn trong nhà đã cạn kiệt.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406008519 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 26-02.

Tác giả: Dương Quang

Nguồn tin: sggp.org.vn