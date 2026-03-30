Diễn viên gốc Việt vừa qua đời vì ung thư hiếm, để lại con gái 5 tuổi

Sáng 30/3, tờ Pagesix đưa tin, nam diễn viên người Mỹ gốc Việt Alex Duong vừa đột ngột qua đời sau khoảng 1 năm chiến đấu với căn bệnh Sarcoma cơ vân phế nang. Được biết, đây là 1 loại ung thư hiếm gặp ảnh hưởng đến các mô mềm.

Alex Duong trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 42, để lại cô con gái bé bỏng mới 5 tuổi. Hilarie Steele - bạn thân của Alex Duong vừa chia sẻ tin buồn trên trang GoFundMe được lập ra để hỗ trợ gia đình nam diễn viên quá cố: “Nam diễn viên đã ra đi thanh thản và thật may mắn là anh ấy không còn phải chịu đựng đau đớn. Anh ấy đã nói lời tạm biệt với cô con gái bé nhỏ của mình trước khi ra đi. Nam diễn viên đã luôn trân trọng từng khoảnh khắc kể từ ngày con gái cưng chào đời. Hiện tại, chúng tôi đang vô cùng suy sụp, nhưng cũng rất biết ơn sự ủng hộ đến từ những lời cầu nguyện và lòng hảo tâm mà các bạn đã dành cho gia đình trong khoảng thời gian khó khăn này”.

Trước đó, vào hôm thứ 6 (theo giờ địa phương), Hilarie Steele cho biết tình trạng sức khỏe của Alex Duong đã chuyển biến xấu đột ngột: “Alex Duong đã rơi vào tình trạng sốc nhiễm trùng, 1 tình trạng nhiễm trùng nặng và đe dọa đến tính mạng. Nam diễn viên đang ở trong bệnh viện và tình trạng hiện rất nguy kịch. Mọi thứ đã thay đổi quá nhanh chóng”. Vào thời điểm đó, Hilarie Steele cũng kêu gọi công chúng quyên góp để hỗ trợ gia đình nam diễn viên chi trả các khoản chi phí liên quan tới chăm sóc y tế khẩn cấp, viện phí, tiền thuê nhà, thực phẩm và các chi phí sinh hoạt cơ bản.

Đến Chủ nhật mới đây, Hilarie Steele cho biết gia đình Alex Duong hiện đang ngập tràn lòng biết ơn trước sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả. Ấy vậy mà chỉ sau 1 ngày, nam diễn viên đã rời xa nhân thế, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè và người hâm mộ.

Alex Duong sinh năm 1984, là diễn viên kiêm nghệ sĩ hài người Mỹ gốc Việt. Anh từng ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn ấn tượng ở các phim như Blue Bloods, Jeff Ross Presents Roast Battle,... Ngoài ra, nam ngôi sao còn tham gia làm đạo diễn, sản xuất phim.

Tác giả: Dương Nam

Nguồn tin: Phụ nữ Mới