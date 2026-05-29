Người phụ nữ hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, mong được cộng đồng hỗ trợ để níu giữ sự sống

Ngày 27/5, thông tin từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương xác nhận, các y bác sĩ đang tận tình chăm sóc và điều trị tích cực cho bệnh nhân Lê Thị Nhung (36 tuổi, trú tại xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình) tại Khoa Vi rút ký sinh trùng - căn bệnh viêm não màng não do nấm Cryptococcus gattii trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Bệnh nhân Lê Thị Nhung có hoàn cảnh rất khó khăn

Theo chia sẻ từ người chú ruột bệnh nhân, chồng chị đột ngột qua đời cách đây 8 tháng cũng với căn bệnh lạ khi đó anh này đang lao động ở bên Lào và được đưa về quê an nghỉ.

Hiện tại, chị Nhung chỉ còn người mẹ đẻ đã gần 80 tuổi già yếu, không có khả năng lao động. Trong khi đó, cả ba người anh trai của chị cũng đều có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt.

Chị nhập viện trong tình trạng không có Bảo hiểm Y tế, thẻ bảo hiểm mới đóng phải chờ 15 ngày nữa mới bắt đầu có hiệu lực thanh toán. Dù mới nhập viện điều trị khoảng 10 ngày, nhưng chi phí y tế mỗi ngày lên tới 13 đến 15 triệu đồng, khiến tổng viện phí đã chạm mức gần 200 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đều do gia đình ngoại chạy vạy, vay mượn khắp nơi mới có thể đóng tạm ứng.

Theo chỉ định của bác sĩ, bệnh nhân bắt buộc phải duy trì phác đồ điều trị tốn kém này liên tục trong khoảng 1 tháng.

Người thân của bệnh nhân chia sẻ, bất cứ ai tiếp xúc cũng phải nghẹn lòng chứng kiến hình ảnh trên giường bệnh chị Nhung liên tục trở mình, có lúc chị mở được mắt và tỉnh giấc, gia đình nói xin đưa chị về nhưng chị tha thiết được ở lại bệnh viện mong các bác sĩ cứu chữa với hy vọng qua cơn nguy kịch…

Mọi sự giúp đỡ từ cộng đồng là vô cùng quý giá với bệnh nhân

Trao đổi với PV, ông Trần Quang Liệu- trưởng xóm 21 xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình cho biết, chị Nhung có hoàn cảnh vô cùng éo le, hàng xóm và anh em họ hàng đang tập chung góp tiền lo chữa trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên với hoàn cảnh này chính quyền địa phương cũng mong cộng đồng chung tay giúp đỡ.

Theo ông Liệu, chị Nhung xây dựng gia đình được khoảng gần chục năm, hai vợ chồng chữa trị khắp nơi nhưng không có con. Năm ngoái chồng chị Nhung mắc bệnh khi đang lao động ở nước ngoài và bị mất, đã được gia đình đưa về quê an nghỉ, sau đó chị Nhung về ở cùng mẹ đẻ.

Đáng thương, anh em ruột thịt trong gia đình chồng cũng như gia đình chị Nhung kinh tế đều eo hẹp nên mọi nguồn đã cạn kiệt.

Bạn đọc có tấm lòng thiện giúp đỡ cho hoàn cảnh bệnh nhân Lê Thị Nhung xin liên hệ với Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương theo số tài khoản:

Thông tin ủng hộ:

• Ngân hàng: VietinBank – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

• Số tài khoản: 119000151026 - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương

• Nội dung ghi rõ: Ủng hộ bệnh nhân Lê Thị Nhung – Khoa Virut Ký Sinh trùng

Tác giả: Thanh Tâm

Nguồn tin: Phụ nữ mới