Súp lươn - món ăn đậm chất xứ Nghệ nhất định phải thử!!!!

Món ăn được chế biến từ lươn đồng tươi, loại lươn nhỏ nhưng thịt chắc và ngọt. Sau khi làm sạch và khử mùi tanh, lươn được luộc chín, gỡ thịt rồi xào cùng hành tăm, nghệ tươi, ớt và tiêu.

Súp lươn là món ăn đặc trưng của ẩm thực Nghệ An

Phần nước dùng được ninh từ xương lươn, tạo nên vị ngọt thanh tự nhiên, sánh nhẹ và đậm đà. Chính sự kết hợp khéo léo của các gia vị cay nồng đã làm nên hương vị rất riêng, không lẫn với bất kỳ món súp nào khác.

Một bát súp lươn Nghệ An đúng điệu thường có màu vàng óng của nghệ, thơm nức mùi hành tăm, cay nhẹ nhưng ấm nồng. Món ăn thường được dùng kèm bánh mướt mềm hoặc bánh mì giòn, vừa ăn vừa húp, mang lại cảm giác trọn vẹn và no ấm. Đặc biệt, súp lươn rất thích hợp để thưởng thức vào buổi sáng hoặc những ngày mưa se lạnh.

Ăn kèm với súp lươn là bánh mì hoặc bánh mướt

Không chỉ ngon miệng, súp lươn còn thể hiện rõ nét tính cách con người Nghệ An: mộc mạc, giản dị nhưng đậm đà và sâu sắc. Nếu có dịp ghé thăm mảnh đất miền Trung nắng gió này, súp lươn Nghệ An chắc chắn là món ngon không thể bỏ qua, để cảm nhận trọn vẹn hương vị quê hương xứ Nghệ.

Bạn Hoàng Anh, một du khách ở Bắc Ninh khi thử qua món súp lươn Nghệ An đã rất thích thú và “nghiện” món ăn này. “Ban đầu khi lựa chọn món ăn chỉ nghĩ ăn thử đặc sản nhưng khi đã ăn rồi thực sự rất thích. Cái vị nóng nóng, cay nồng của tiêu lẫn với vị thơm của rau răm và ngọt dai của lươn khiến vị giác trở nên bùng nổ”, Hoàng Anh cho biết.

Bát súp lươn nóng hổi với vị cay nồng ấm nóng khiến thực khách mê mẩn mỗi khi được nếm thử

Ngày nay, súp lươn là món “đặc sản” không thể không nhắc tới của người Nghệ An, nó là món ăn nhất định phải thử khi về với dải đất miền Trung này. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, hiện nay, món súp lươn đã và đang được chế biến, hút chân không hoặc cấp đông rất tiện lợi để có thể gửi đi làm quà ở khắp mọi miền của Tổ quốc. Từ món ăn đặc sản vùng miền, tương lai không xa, súp lươn sẽ trở thành món ăn quốc dân của mọi người.

Tác giả: An Phạm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn