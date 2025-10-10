Thời gian:
Mỗi hộ phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt được hỗ trợ 30 triệu đồng

Ngày 3/10/2025, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 16/HD-MTTW-BVĐTW quy định cụ thể về mức hỗ trợ thiệt hại do bão số 10 năm 2025 (Bualoi).

Theo Hướng dẫn 16/HD-MTTW-BVĐTW, các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi bão số 10 sẽ được hỗ trợ tùy theo mức độ thiệt hại như sau:

Ngoài ra, đối với các hộ sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, chủ trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác bị thiệt hại do bão, Ban Vận động Cứu trợ sẽ phối hợp với UBND cùng cấp căn cứ Điều 5 Nghị định 9/2025/NĐ-CP để quyết định mức hỗ trợ cụ thể phù hợp tình hình thực tế.

Mức hỗ trợ cụ thể cho lĩnh vực lâm nghiệp bị thiệt hại do bão số 10 sẽ dao động từ 4 triệu đến 60 triệu đồng/ha tùy theo mức độ, diện tích và loại cây trồng.

Các địa phương sẽ căn cứ thực tế thiệt hại, tổ chức kiểm tra, xác nhận và phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ cụ thể cho từng hộ dân, tổ chức sản xuất trong lĩnh vực lâm nghiệp.

