Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP Hà Nội với ông Trần Anh Tuấn

Các đại biểu bỏ phiếu miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND TP Hà Nội - Ảnh: HĐND TP

Ngày 27-1, tại kỳ họp thứ 31, HĐND TP Hà Nội đã miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, TP bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND TP với ông Trần Anh Tuấn - nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

HĐND TP đã bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 4 ông gồm: Ông Nguyễn Minh Long - Giám đốc Sở Nội vụ; ông Cù Ngọc Trang - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Ngọc Tú - Giám đốc Sở Tài chính.

Lãnh đạo Hà Nội bầu bổ sung Ủy viên UBND TP Hà Nội - Ảnh: HĐND TP

Trước đó, chiều 13-1, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, phân công ông Trần Anh Tuấn, sinh năm 1977, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, đến công tác tại Trường đại học Thủ đô Hà Nội, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng nhà trường.

Đồng thời điều động, bổ nhiệm các ông: Cù Ngọc Trang (42 tuổi) - Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Ông Nguyễn Văn Hiền (51 tuổi) - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường đại học Sư phạm Hà Nội, giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Long (51 tuổi) - Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Nội vụ, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ.

Ông Nguyễn Ngọc Tú (42 tuổi) - Phó giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.

Tác giả: Phạm Tuấn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ