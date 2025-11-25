Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải.

Cụ thể, tại Quyết định số 2588/QĐ-TTg ngày 24/11/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Võ Trọng Hải sinh ngày 20/2/1968, quê quán xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ cũ, tỉnh Hà Tĩnh; trình độ: Cử nhân Luật, chuyên môn Sĩ quan chỉ huy - Đại học Biên phòng; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được điều động về Nghệ An, ông Võ Trọng Hải đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng như: Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh; Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh Hà Tĩnh; Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Từ tháng 4/2021-2/2025, ông Võ Trọng Hải là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Từ 2/2025-9/2025 ông Võ Trọng Hải là Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 18/11, HĐND tỉnh Nghệ An đã bầu ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.

* Đồng thời, tại Quyết định 2587/QĐ-TTg ngày 24/11/2025, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hồng Vinh.

Trước đó, ngày 14/11/2025, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 17/11/2025, HDND tỉnh Quảng Trị đã bầu ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tác giả: Tuyết Thư

Nguồn tin: baochinhphu.vn