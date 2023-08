Miền Bắc chiều tối mưa to, Trung Bộ ngày oi nóng

Trong nước

Dự báo cho thấy, các tỉnh miền Bắc sẽ tập trung mưa to đến rất to về chiều tối với lượng mưa có nơi trên 50mm, cảnh báo ngập úng do mưa. Thủ đô Hà Nội ban ngày trời vẫn còn nắng nóng nhưng không quá oi bức.