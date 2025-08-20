Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chính phủ (28/8/1945 - 28/8/2025)

Dự Lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; các Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chính phủ bắt đầu bằng chương trình nghệ thuật đặc biệt với những bài hát như một bản hòa ca về niềm tự hào dân tộc, gợi nhắc về hành trình 80 năm vẻ vang của Chính phủ Việt Nam. Trên hành trình ấy, Chính phủ luôn đồng hành cùng nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và sự phồn vinh của đất nước lên trên hết, hiện thực hóa khát vọng độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi lễ.

Diễn văn tại Lễ Kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ đã luôn dành sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quan tâm toàn diện, chia sẻ chân tình, cảm thông sâu sắc với Chính phủ những thời khắc khó khăn, thách thức. Đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương qua các thời kỳ đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, kiến tạo Chính phủ vì Đảng, vì nước, vì dân.

Ôn lại lịch sử, Thủ tướng nêu rõ: Ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ra Tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cũng như toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ mới và công bố danh sách Nội các thống nhất quốc gia gồm 15 thành viên do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, đánh dấu sự ra đời của Chính phủ Cách mạng đầu tiên trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc.

"Nhìn lại lịch sử 80 năm của Chính phủ qua các giai đoạn đầy cam go, thử thách nhưng cũng rất vẻ vang, vinh dự, tự hào của Cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư qua các thời kỳ, từ Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà năm 1945 đến Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay, chúng ta đều đoàn kết, thống nhất, "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt", luôn nỗ lực hết sức mình, phấn đấu không ngừng nghỉ, tất cả vì mục tiêu "Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội" và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, góp phần đạt được những thắng lợi to lớn, tạo nên những bước ngoặt có tính "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chính phủ được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Thủ tướng nhấn mạnh: Trong suốt lịch sử 80 năm hào hùng, trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, gian khổ và đầy thử thách, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chính phủ qua các nhiệm kỳ đã thể hiện rõ tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, cùng đồng bào, chiến sỹ cả nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, thành tựu nổi bật là Chính phủ tập trung xây dựng nước Việt Nam mới và bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Tám; gánh vác sứ mệnh lịch sử góp phần thực hiện thắng lợi cuộc Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi cuộc Kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Chính phủ cũng đã tập trung xây dựng Nhà nước XHCN, tổ chức công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh; thực hiện thành công chủ trương, đường lối đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế, đất nước. Đồng thời tập trung chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn lực, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh toàn diện công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước. Đáng chú ý, Chính phủ tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và Phát triển toàn diện đất nước, xây dựng nền tảng, tầm nhìn, tạo đột phá phát triển trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, với tinh thần "Chính phủ là công bộc của dân", "... đặt quyền lợi dân lên trên hết thảy. Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh", Thủ tướng bày tỏ biết ơn và sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của Chính phủ qua các thời kỳ để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, bản lĩnh, tự tin, tự lực, tự cường cùng cả nước nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày Diễn văn tại lễ kỷ niệm

"80 năm Chính phủ - một hành trình, một mục tiêu với tinh thần đoàn kết, nhân ái, ý chí, bản lĩnh, tự tin, khát vọng, biết coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán. Thay mặt Chính phủ, tôi kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống hành chính nhà nước nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; hành động quyết liệt; nói đi đôi với làm; đối với Nhân dân, doanh nghiệp: "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm"; đối với công việc: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tôi kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và cộng đồng doanh nghiệp nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình; chung tay cùng Chính phủ xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa khẳng định, từ những bước đi đầu tiên đầy thận trọng cho tới những cải cách thể chế ngày càng hoàn thiện, 80 năm qua bộ máy Chính phủ qua các thời kỳ đã bền bỉ đắp nền cho sự chuyển mình của đất nước. Theo Tổng Bí thư mỗi kế hoạch 5 năm, mỗi chương trình mục tiêu quốc gia, mỗi dự án hạ tầng chiến lược là một viên gạch trong đại công trình dựng xây Tổ quốc; mỗi nỗ lực giảm nghèo, mở rộng an sinh, phổ cập giáo dục và bảo hiểm y tế, hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới là một cầu nối để không ai bị bỏ lại phía sau.

Bên cạnh đó, trên mặt trận đối ngoại, Chính phủ đã cùng toàn hệ thống chính trị kiên định đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; mở rộng quan hệ đối tác; đưa Việt Nam trở thành thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, những kết nối hạ tầng chiến lược, những tuyến cao tốc, cảng biển, sân bay, những khu công nghiệp, khu công nghệ cao mọc lên là bằng chứng sống động của một Việt Nam đổi thay từng ngày.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chính phủ

Tổng Bí thư nhấn mạnh, đằng sau những con số tăng trưởng là mồ hôi, trí tuệ và tâm huyết của biết bao nhà quản trị quốc gia từ Trung ương đến địa phương. Đằng sau sự chuyển mình của nền kinh tế là những đêm trắng họp bàn, là những bản thảo viết đi viết lại, là những cuộc đối thoại bền bỉ với doanh nghiệp và người dân để tìm ra lời giải hài hòa lợi ích. Đằng sau sự thịnh vượng đang đến gần là những hy sinh lặng lẽ của nhiều thế hệ cán bộ giữ mình trong sạch, thượng tôn pháp luật, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, trước hết.

"Tri ân là để khắc ghi, và khắc ghi là để tiếp bước. Truyền thống quý báu của Chính phủ có thể gói gọn trong mấy chữ: bản lĩnh-kỷ cương- đoàn kết-liêm chính-hành động-sáng tạo-hiệu quả-vì dân. Bản lĩnh để đứng vững giữa đổi thay; kỷ cương để hệ thống vận hành thông suốt; đoàn kết là sức mạnh; liêm chính để giữ lòng dân; hành động để biến nghị quyết thành hiện thực; sáng tạo để vượt qua thách thức; hiệu quả để nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; và vì dân, để mọi chính sách đều tìm về mục tiêu tối thượng là hạnh phúc, ấm no của mỗi người dân Việt Nam” - Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Dịp này, Tổng Bí thư cũng đề nghị và mong muốn các đại biểu dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ hiện nay trên tinh thần góp ý thẳng thắn, xây dựng, truyền cảm hứng, nâng đỡ lớp trẻ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp; tiếp tục trao đổi, tiếp tục lắng nghe và truyền lại “nghệ thuật quản trị quốc gia” đã được rèn đúc qua cả một đời cống hiến, tiếp tục là “ngọn lửa ấm” để mỗi người cán bộ hôm nay, trong những lúc khó khăn nhất, vẫn nhớ đường, vững bước đưa Đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Tác giả: Văn Hiếu - Lại Hoa

Nguồn tin: Báo VOV