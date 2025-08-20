Phát hiện x.ư.ơ.n.g người cùng quần áo nữ giữa núi hoang Nghệ An

Hiện trường nơi phát hiện nhiều mẫu xương nghi của người.

Sáng 20/8, tại khu vực nghĩa trang thuộc xóm Đại Huệ, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng đang phối hợp thực hiện công tác khám nghiệm đối với nhiều phần xương nghi là xương người.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một phần hộp sọ nghi sọ người trên khu vực thuộc núi Đại Huệ, xóm Đại Huệ, nên đã trình báo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Trong buổi sáng, Công an xã Hưng Nguyên, đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An, lực lượng pháp y Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường thực hiện chức năng theo thẩm quyền.

Được biết, khu vực phát hiện hộp sọ nằm trên núi, cách Quốc lộ 46 khoảng hơn 1km, cách khu vực nghĩa trang của khu dân cư khoảng hơn 500m. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một số xương nghi xương người nằm rải rác cùng quần áo của nữ giới.

Qua nhận định ban đầu, nạn nhân có thể tử vong từ khoảng 3 tháng trước. Một số mẫu thu tại hiện trường được người thân của chị H.T.B.N. (SN 2002, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) xác nhận là của chị này.

Hiện công tác khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Ngô Toàn

Nguồn tin: baophapluat.vn