Tiền đạo cao gần 2m gia nhập đội bóng của HLV Park Hang-seo

Sáng ngày 20/8, Bắc Ninh FC chính thức công bố bản hợp đồng với tiền đạo Kaina Nunes da Silva Amarante, cầu thủ người Brazil sinh năm 1997, với chiều cao ấn tượng 1m96. Được biết đến với khả năng không chiến vượt trội và thể hình mạnh mẽ, Kaina hứa hẹn sẽ là mảnh ghép quan trọng trên hàng công, mang lại những bàn thắng quyết định và sự sắc bén trong các tình huống tấn công cho đội bóng được cố vấn bởi HLV Park Hang-seo.

Tiền đạo Kaina Nunes cập bến Bắc Ninh FC cho mùa giải 2025/26.

Trong sự nghiệp, Kaina đã thi đấu tại nhiều câu lạc bộ ở châu Âu và châu Á, tích lũy kinh nghiệm tại các giải đấu đỉnh cao. Mùa vừa qua, anh khoác áo Esteghlal Khuzestan FC tại Iran. Trước đó, Kaina gây ấn tượng tại vòng loại UEFA Conference League với các CLB KF Vllaznia (2022/23) và KF Tirana (2023/24), trong đó nổi bật là bàn thắng vào lưới Besiktas JK, minh chứng cho khả năng ghi bàn và thi đấu đỉnh cao.

Kaina được kỳ vọng trở thành nhân tố chủ chốt trên hàng công của CLB Bắc Ninh. Ảnh: Vietnam Football

Theo Transfermarkt, giá trị chuyển nhượng hiện tại của Kaina là 275.000 Euro, phản ánh tiềm năng và đẳng cấp của cầu thủ này. Gia nhập Bắc Ninh FC cho mùa giải 2025/26, Kaina được kỳ vọng trở thành nhân tố chủ chốt trên hàng công, mang lại sức mạnh và sự đột phá cho đội bóng. Với nền tảng kỹ thuật vững vàng cùng thể lực vượt trội, anh có thể chơi linh hoạt ở nhiều vị trí, giúp ban huấn luyện sử dụng hiệu quả trong nhiều tình huống.

Sự có mặt của Kaina góp phần giúp Bắc Ninh FC hướng tới một mùa giải bùng nổ, cải thiện thành tích và cạnh tranh quyết liệt tại các đấu trường. Khát khao chiến thắng cùng kinh nghiệm từ các môi trường bóng đá khắc nghiệt sẽ giúp anh trở thành nguồn cảm hứng cho đồng đội và người hâm mộ, đồng thời là mũi nhọn quan trọng trong hành trình chinh phục mục tiêu thăng hạng mùa tới.

Tác giả: Ngô Lan Phương

Nguồn tin: bongdadoisong.vn