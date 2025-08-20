Phạt chủ xe, tài xế gần 100 triệu đồng do nhồi nhét khách

Trước đó, vào tối 19/8, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến QL1A qua địa phận xã Lộc An, TP Huế, tổ CSGT thuộc Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an TP Huế) phát hiện xe khách BKS 18B-021.06 do tài xế Nguyễn Văn Triều (SN 1985, trú ở tỉnh Ninh Bình) điều khiển lưu thông tuyến Nam – Bắc có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra.

Xe khách BKS 18B-021.06 chở quá số hành khách quy định.

Thời điểm này, trên xe có rất đông hành khách, trong đó có một số người nằm ở lối đi lại. Qua kiểm tra, tổ CSGT phát hiện xe khách BKS 18B-021.06 đã chở vượt quá số lượng 12 hành khách so với quy định.

Hành khách nằm vật vạ trên xe khách.

Sau khi kiểm tra bằng lái, giấy tờ xe, tổ CSGT yêu cầu tài xế Nguyễn Văn Triều đưa xe về trụ sở Trạm CSGT Phú Lộc để lập biên bản xử lý.

Trạm CSGT Phú Lộc đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe và tài xế Nguyễn Văn Triều với 2 lỗi vi phạm gồm: Không xác nhận lệnh vận chuyển và chở quá hành khách. Theo đó, mức xử phạt hành chính 2 lỗi này với tổng số tiền gần 100 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với tài xế xe khách.

Tác giả: Anh Khoa

Nguồn tin: cand.com.vn