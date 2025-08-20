Nam sinh viên tử vong bất thường nhiều ngày trong phòng trọ

Ngày 20/8, Công an phường Dĩ An, TP Hồ Chí Minh hoàn tất hồ sơ bàn giao thi thể T.T.K. (SN 2003, quê Bình Phước cũ) cho người nhà đem về lo hậu sự, đồng thời khám nghiệm hiện trường xác định rõ nguyên nhân tử vong.

Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân.

Trước đó chiều tối 19/8, nhóm bạn học chung lớp đã đến nhà trọ của K. trong hẻm 380, đường Nguyễn Đức Thiệu, phường Dĩ An để tìm. Tại phòng trọ của K. khóa trong, đập cửa nhiều lần nhưng không thấy K. trả lời, sinh nghi nên nhóm bạn sinh viên đã gọi điện báo Công an.

Khi cửa phòng của K. được mở mọi người hoảng hốt phát hiện K. tử vong bên trong, thi thể đã phân hủy. Ngay sau khi vụ việc xảy ra người nhà của K. đã có mặt tại hiện trường phối hợp điều tra. Được biết K. thuê phòng trọ trên trọ học và sống một mình.

Tác giả: Nghinh Phong

Nguồn tin: cand.com.vn