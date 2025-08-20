Đại tướng Nguyễn Tân Cương, tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trao Quân kỳ quyết thắng cho Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa - Ảnh: TUẤN HUY/QĐND

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì lễ công bố, theo báo Quân Đội Nhân Dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh việc thành lập Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện tư duy mới, tầm nhìn mới của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về điều chỉnh tổ chức lực lượng của quân đội, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa rất tự hào mang trong mình truyền thống vẻ vang của Binh chủng Pháo binh anh hùng, của Bộ đội Pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam, là binh chủng chiến đấu, có bề dày truyền thống, được tôi luyện trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, lập nhiều chiến công xuất sắc, xây đắp lên 8 chữ vàng truyền thống mà Bác Hồ đã trao tặng “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”.

Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa được tổ chức, xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại; quy mô, tổ chức lực lượng, chức năng, nhiệm vụ được bổ sung nặng nề hơn; được trang bị nhiều loại vũ khí, phương tiện, hiện đại, với thế bố trí chiến lược rộng hơn.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng lưu ý Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa tiếp tục làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về bố trí chiến lược các đơn vị pháo binh, tên lửa toàn quân, nhất là các đơn vị mới thành lập, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Nhanh chóng xây dựng, ban hành các quy chế, quy định trên từng mặt công tác; kịp thời bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chế độ, quy định của đơn vị, sẵn sàng chiến đấu cao; tiếp tục huấn luyện cơ bản, đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, coi trọng huấn luyện thực hành, gắn với truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu cho bộ đội, nghiên cứu sâu, kỹ việc sử dụng pháo binh, tên lửa trong các cuộc xung đột gần đây để đưa vào huấn luyện, giáo dục - đào tạo; đồng thời tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ trước mắt và lâu dài...

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tin tưởng rằng với truyền thống gần 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, với thời cơ mới, khí thế mới, quyết tâm mới, cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Nam Trần

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ