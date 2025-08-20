Nguồn gốc chà là tươi vài chục nghìn đồng/kg bán đầy chợ mạng

Chà là vốn có nguồn gốc từ Bắc Phi và Trung Đông, nơi khí hậu khô nóng khắc nghiệt. Trước kia, chà là được biết đến là loại trái cây “nhà giàu” tại Việt Nam, bởi chỉ xuất hiện tại các cửa hàng hoa quả nhập khẩu giá từ 400.000 - 700.000 đồng/kg, tùy loại. Ảnh: Facebook
Nhưng gần đây, chà là tươi nguyên cành được bày bán la liệt tại các sạp hoa quả, trên xe hàng rong và trên chợ mạng với giá chỉ từ 69.000-180.000 đồng/kg khiến nhiều người bất ngờ. Ảnh chụp màn hình
Theo người bán, chà là giá rẻ đang bán đầy chợ có nguồn gốc từ Thái Lan. Ảnh: Facebook
Chà là tươi Thái Lan quả vừa, màu vàng tươi, vị ngọt thanh xen chút chất nhựa khi chưa chín hoàn toàn, thích hợp ăn tươi hoặc chế biến. Ảnh: Facebook
Năm ngoái, chà là tươi tại Việt Nam phổ biến ở mức 180.000 - 300.000 đồng/kg. Năm nay, mức giá rẻ nhất xuống chỉ còn 69.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook
Các tiểu thương dự đoán, giá chà là tươi Thái Lan có thể duy trì ở mức thấp đến hết mùa thu hoạch, sau đó tăng nhẹ khi nguồn cung giảm. Ảnh: Facebook
Chị Thu Hà (ở xã Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, trước kia, chà là tươi giá 500.000 - 600.000 đồng/kg nên không dám mua. Ảnh: Facebook
Nay giá rẻ, chị Hà mua thử 1kg về ăn. Tuy nhiên, loại chà là này không ngọt bằng loại chị đã từng ăn, còn chát ở hậu vị. Ảnh: Facebook
Trong khi đó, chị Lan (ở Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, chà là giá rẻ ăn cũng ngọt nhưng không có gì đặc sắc. Ảnh: Facebook
Theo chủ một cửa hàng trái cây nhập khẩu ở Hà Nội, chà là Peru giá từ 500.000 - 600.000 đồng/kg, chà là Ai Cập có giá khoảng 350.000 đồng/kg. Hai loại chà là này rất ngọt. Ảnh: Facebook
Chà là Thái Lan chất lượng không sánh bằng chà là Dubai, Ai Cập hoặc Peru. Ảnh: Facebook
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn