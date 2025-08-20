Người đàn ông nguy kịch khi kích hoạt pháo tự chế

Nạn nhân là Trần Thanh Quyền (SN 1976, ngụ xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai), được chuyển vào khoa cấp cứu vào tối 19/8.

Khoảng 21h tối 19/8, người dân sống trên đường Nguyễn Huệ, khu phố Phước Tân, phường Bình Phước (thuộc TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ) nghe tiếng nổ lớn. Khi chạy đến, người dân thấy anh Quyền nằm trên vũng máu gần 1 ghế đá trên vỉa hè với tình trạng bị thương nặng, bàn tay phải, phần ngực cùng 1 phần đùi phải bị vỡ nát. Anh Quyền nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Phước.

Hiện trường xảy ra sự việc.

Tại đây, các bác sĩ sơ cứu, xác định vết thương của nạn nhân phức tạp, trong tình trạng rất nặng nên rạng sáng 20/8, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ chí Minh để điều trị.

Được biết, trước đó anh Quyền từ nhà ra đường Nguyễn Huệ để thuê nhà nghỉ. Đến khoảng 21h tối 19/8, anh Quyền mang theo 2 vật thể giống pháo tự chế gắn theo dây kíp điện và một cục sạc pin dự phòng đi ra trước cửa nhà nghỉ. Sau đó cắm dây điện vào pin sạc dự phòng, kích hoạt pháo tự chế dẫn đến nổ.

Hiện trường sau vụ nổ vẫn còn 1 quả nghi là pháo tự chế gắn 2 dây điện màu vàng và đỏ, 1 cục sạc và điện thoại đã vỡ nát. Vụ việc đang được cơ quan Công an xác minh làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Cảnh

Nguồn tin: cand.com.vn