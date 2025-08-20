Mỹ nhân Kayla Simmons phải bỏ dở bóng chuyền vì… ngực khủng

29 tuổi, Simmons từ bỏ bóng chuyền bởi vóc dáng “quá gợi cảm” lại trở thành rào cản. Cô sau đó toàn tâm theo đuổi công việc người mẫu và influencer. Hiện tại, cô sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi trên Instagram và 6,3 triệu fan trên TikTok, trở thành biểu tượng truyền cảm hứng về sự tự tin với cơ thể.

Sự nghiệp bóng chuyền dang dở

Sinh ra tại Gainesville, Florida, Simmons lớn lên trong một gia đình thể thao: cha cô từng là VĐV bóng chày đại học, còn cụ cố là pitcher của CLB MLB Pittsburgh Pirates. Mang trong mình dòng máu VĐV, Simmons bắt đầu chơi bóng chuyền từ rất sớm, học tại trường PK Yonge Developmental Research School.

Cô nhanh chóng được bầu làm đội trưởng trong suốt 3 năm trung học, đưa đội đến nhiều chức vô địch khu vực. Năm 2013, Simmons được chọn vào đội tuyển USA Volleyball Girls’ A1, nơi cô giữ vai trò đội trưởng trong suốt 7 năm. Thành tích ấn tượng giúp cô giành giải Wendy High School Heisman Award và danh hiệu AAU All-American.

Simmons sau đó khoác áo Marshall University (West Virginia). Cô hai lần liên tiếp được ghi danh vào C-USA Commissioner’s Honor Roll và nhận C-USA Academic Medal.

Từ sân bóng sang sàn catwalk

Tuy nhiên, khi bước vào tuổi trưởng thành, vóc dáng bốc lửa với vòng một “quá khổ” lại trở thành vật cản khiến Simmons khó duy trì sự nghiệp thể thao đỉnh cao.

Cuối cùng, Simmons chuyển hướng sang lĩnh vực người mẫu và mạng xã hội. Cô từng xuất hiện trên các tạp chí Maxim (Mỹ & Úc), tham gia chụp ảnh cho Sports Illustrated (2019) và New York Post. Ngoài Instagram và TikTok, Simmons cũng hoạt động trên nền tảng OnlyFans.

Simmons luôn khiến người hâm mộ phấn khích khi xuất hiện trên Instagram, thường xuyên khoe sự tự tin cơ thể trong những bộ đồ bơi. Cô gia nhập danh sách ngày càng nối dài các VĐV trở thành ngôi sao mạng xã hội, bao gồm cựu golf thủ Paige Spiranac, VĐV thể dục dụng cụ Olivia Dunn (Louisiana Tigers) và ngôi sao quần vợt Rachel Stuhlmann.

Dù ngày nay Kayla Simmons không còn là một VĐV nổi tiếng toàn quốc, cô vẫn thường xuyên đăng video chơi bóng chuyền trên Instagram.

Năm 2019, Simmons từng chụp cho số báo áo tắm của Sports Illustrated và New York Post. Dù ban đầu không định theo đuổi con đường này, sau đó cô đã quan tâm và quyết định dấn thân. “Tôi yêu Sports Illustrated vì họ ủng hộ phụ nữ ở mọi vóc dáng. Ai cũng có giá trị, ai cũng quyến rũ và đẹp theo cách riêng. Tôi thích điều đó, và tôi thấy đây là cơ hội tuyệt vời cho mình”, Simmons chia sẻ.

Biểu tượng của sự tự tin

Khi làm việc với Sports Illustrated, Simmons tiết lộ rằng cô từng bị ban quản lý đại học chỉ trích vì đăng ảnh không phù hợp trên Instagram, điều khiến cô cảm thấy rất xấu hổ.

“Tôi từng bị yêu cầu xóa một bức ảnh trên Instagram. Tôi thấy mâu thuẫn vì cảm giác như mình không thể vừa chấp nhận cơ thể vừa chơi môn thể thao mình yêu thích. Nhưng từ đó tôi đã học được rằng, không thể để người khác ảnh hưởng đến cách bạn nhìn nhận bản thân”, cô cho biết.

Đối với những người hâm mộ trẻ tuổi, Simmons đưa ra lời khuyên: “Hãy nhớ rằng, bạn có thể là chính mình và tự tin vào bản thân. Hãy đứng lên bảo vệ những gì bạn tin tưởng. Đừng để ai khiến bạn thấy xấu hổ về cơ thể. Đừng để ai quyết định cách bạn nhìn nhận bản thân. Hãy tự hào về chính mình”.

Mẫu người đàn ông lý tưởng

Trong chuyện tình cảm, Simmons tiết lộ cô thích người đàn ông cao ráo, thể thao và hài hước, nhưng không cần quá đẹp trai. Đặc biệt, cô không thích kiểu đàn ông… chăm sóc da quá nhiều.

“Nếu anh ấy dùng serum mỗi sáng và dưỡng da như phụ nữ, chắc chắn đó không phải gu của tôi”, Simmons thẳng thắn.

