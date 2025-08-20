Nữ nghệ sĩ mang hàm Trung tá, U50 là Phó Giám đốc Sở Văn hóa TPHCM, tài hoa nhưng tình duyên lận đận

Nghệ sĩ Thanh Thúy tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh năm 1977 tại tỉnh Trà Vinh, trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Từ nhỏ, Thanh Thúy đã đã thể hiện năng khiếu ca hát nổi trội.

Năm 15 tuổi, Thanh Thúy bắt đầu tham gia vào Đoàn nghệ thuật quân khu 7, được đào tạo để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp dòng nhạc cách mạng. Năm 1994, khi chỉ mới 17 tuổi, Thanh Thúy đoạt giải Nhất cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TPHCM với ca khúc “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”.

Cơ duyên này đưa chị đến vai nữ anh hùng trong phim “Người con gái đất đỏ” của đạo diễn Lê Dân. Vai diễn một lần nữa đưa tên tuổi Thanh Thúy tới khán giả cả nước. 3 năm sau đó, chị tiếp tục giành giải Nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình toàn quốc.

Báo Dân Việt đưa tin, những năm 1990 - 2000, giọng ca của Thanh Thúy gắn liền với nhiều ca khúc thuộc dòng nhạc truyền thống cách mạng như: Viếng lăng Bác, Miền Nam nhớ mãi ơn Người, Gần lắm Trường Sa, Xuân chiến khu, Anh Ba Hưng, Người là niềm tin tất thắng… Chị cũng tham gia một số bộ phim truyền hình như: Mắt bướm, Đất khách...

Năm 2011, Thanh Thúy được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7, mang quân hàm Trung tá. Năm 2012, chị được phong tặng danh hiệu NSƯT. Nưm 2023, chị được trao tặng danh hiệu NSND.

Bên cạnh nghệ thuật, nữ NSND sinh năm 1977 còn là Đại biểu hội đồng nhân dân TPHCM khóa 8 (2011 - 2016), khóa 9 (2016 - 2021).

Báo Thanh Niên đưa tin, tháng 11/2017, thường trực UBND TPHCM đã trao quyết định bổ nhiệm nghệ sĩ Thanh Thúy giữ chức Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM.

Từ đó đến nay, trong vai trò quản lý tại Sở Văn hóa Thể thao TPHCM, nữ nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp thiết thực cho giới trẻ, văn nghệ sĩ cũng như sự phát triển nghệ thuật đa dạng của TPHCM.

Đặc biệt, dù bận rộn với công tác quản lý nhưng NSND vẫn có những chuyến đi xa biểu diễn phục vụ bộ đội nơi biên giới, hải đảo.

Hơn 25 năm làm ca sĩ, diễn viên, đạo diễn cũng là thời gian Thanh Thúy đồng hành cùng người lính nơi biên cương xa xôi. Thanh Thúy đã không dưới 10 lần đến thăm, biểu diễn phục vụ chiến sĩ Trường Sa và mỗi chuyến đi đều để lại những dấu ấn tình quân dân sâu nặng.

"Tôi là quân nhân trưởng thành từ môi trường quân đội. Đoàn Văn công Quân khu 7 là nơi rèn luyện tôi, bản lĩnh của người lính, người nghệ sĩ.

Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ dòng nhạc cách mạng truyền thống mà mình yêu thích. Dòng nhạc ấy như dòng máu nóng luôn cuộn chảy. Mỗi lần hát, biểu diễn phục vụ bộ đội, tôi càng thấy bên mình là những đồng đội thân thương.

Giờ đây, tham gia công tác quản lý nhà nước - lĩnh vực văn hóa tại thành phố mang tên Bác, tuy rất bận bịu nhưng tôi vẫn cố gắng thu xếp thời gian tham gia các chuyến đi thăm bộ đội, chiến sĩ nơi đảo xa. Những lần đến đó, hát nơi cột mốc biên cương, lòng tôi luôn trào dâng cảm xúc yêu quê hương vô bờ”, chị nói trên báo Thanh Niên.

Thanh Thúy được mệnh danh là "người đàn bà thép" trong công tác quản lý văn hóa ở vai trò Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TPHCM.

Dù ở ngoài xã hội thành đạt như vậy nhưng ở nhà, Thanh Thúy vẫn chu toàn bổn phận gia đình, giữ gìn hôn nhân.

Được mệnh danh là “người đàn bà thép” của showbiz Việt, tài hoa và xinh đẹp nhưng tình duyên của Thanh Thúy cũng khá lận đận.

Báo Người Đưa Tin viết về đời tư của Thanh Thúy rằng, năm 2000, Thanh Thúy kết hôn với một giảng viên thanh nhạc người Hà Nội. Ở cuộc hôn nhân này, chị có 1 người con trai. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân nhanh chóng kết thúc 1 năm sau đó. Thanh Thúy làm mẹ đơn thân, vừa làm việc vừa chăm sóc con trai.

Mãi tới năm 2014, nữ nghệ sĩ mới tái hôn. Dù bên ngoài xã hội, Thanh Thúy được mệnh danh là “người đàn bà thép” nhưng ở nhà, chị vẫn chu toàn vai trò một người vợ, người mẹ để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Nói về hạnh phúc hiện tại với người chồng thứ 2, nữ NSND 7x cho biết, chồng là chỗ dựa vững chắc cho chị trong sự nghiệp. Anh không chỉ tôn trọng công việc của vợ mà còn biết lắng nghe và đồng cảm.

“Chồng tôi không làm cùng nghề nhưng hiểu và đồng cảm với tôi trong công việc lẫn cuộc sống. Tôi cảm thấy may mắn khi được gặp anh. Sau những truân chuyên, điều giá trị nhất và cũng là nỗi lo lớn nhất của tôi chính là hạnh phúc gia đình. Có lẽ mọi thứ phải thật giản dị thì sự vững bền mới tồn tại.

Trong tình yêu hay hạnh phúc gia đình, mình phải biết hài lòng với những gì mình có. Điều đó sẽ gắn chặt mọi thứ, biến thành yêu thương”. (nguồn: Người Đưa Tin).

