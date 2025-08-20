Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi lễ.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan triển lãm ảnh về truyền thống 80 năm Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chính phủ được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.
Tổng Bí thư Tô Lâm
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chính phủ
Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày Diễn văn tại lễ kỷ niệm
Tác giả: Văn Hiếu
Nguồn tin: Báo VOV