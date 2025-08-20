Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Trong nước

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ

Sáng 20/8, trong không khí chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chính phủ được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi lễ.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan triển lãm ảnh về truyền thống 80 năm Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chính phủ được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chính phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày Diễn văn tại lễ kỷ niệm

Tác giả: Văn Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: 80 năm Quốc khánh ,chương trình Kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ ,Chính phủ

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP