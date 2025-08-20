Thể Công - Viettel đón tin vui trước vòng 2 V-League 2025/2026

Ở vòng 1 V-League 2025/2026, Thể Công - Viettel hòa 1-1 với CLB CAHN. Đó là trận đấu mà đội bóng này dù có bàn dẫn trước nhưng đã phải rất vất vả mới kết thúc trận đấu với 1 điểm.

Ảnh: Thể Công - Viettel.

Trong trận đấu tuần trước, Thể Công - Viettel không có lực lượng mạnh nhất khi thủ môn tân binh Nguyễn Văn Việt bị treo giò vì thẻ đỏ đã nhận cuối mùa trước trong màu áo SLNA.

Sau khi nghỉ thi đấu vòng 1, Văn Việt giờ đây có thể sẵn sàng trở lại trong trận đấu vòng 2, vòng đấu Thể Công - Viettel tiếp tục đối diện thách thức khi chạm trán CLB CA TP.HCM trên sân Hàng Đẫy.

HLV Popov cũng rất mong chờ sự trở lại của Văn Việt khi ông sẽ có thêm phương án cho vị trí thủ môn, bên cạnh thủ thành giàu kinh nghiệm tại V-League, Phạm Văn Phong.

Nguyễn Văn Việt sinh năm 2002 nhưng đã có kinh nghiệm 4 mùa giải ra sân ở V-League cho SLNA. Cùng đội bóng xứ Nghệ, Văn Việt đã ra sân 58 trận đấu. Thủ thành 23 tuổi cũng từng là thành viên U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á năm ngoái.

Bên cạnh Văn Việt, Thể Công - Viettel cũng đón chào sự trở lại của Paulinho Curuá tại vòng 2 V-League 2025/2026. Trước đó cầu thủ này vắng mặt vòng 1 vì vấn đề thể lực.

Theo lịch, trận Thể Công - Viettel gặp CLB CA TP.HCM sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 22/8 trên sân Hàng Đẫy.

Tác giả: Trần Tiến

Nguồn tin: vov.vn