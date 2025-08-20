Bàn giao 2 th.i th.ể phát hiện dưới mương nước ở Nghệ An cho gia đình

Cũng theo lãnh đạo xã Quỳnh Tam, 2 nạn nhân tử vong đều trú tại địa phương này.

Trước đó chiều 19/8, trong lúc đi cắt cỏ tại khu vực xóm 1, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An, một người dân hoảng hốt khi phát hiện 2 thi thể nằm dưới mương nước. Người này lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường phát hiện thi thể 2 nạn nhân. Ảnh: K.T

Tại thời điểm phát hiện, cả 2 thi thể đều đang trong quá trình phân hủy nặng, chưa thể nhận dạng danh tính.

Sau khi nắm được thông tin, lực lượng công an địa phương và Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin và xác minh nhân thân các nạn nhân.

Đến khoảng 24h đêm 19/8, thi thể 2 nạn nhân được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV