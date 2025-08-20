Microsoft thừa nhận sự cố khiến hàng loạt máy tính chạy Windows bị lỗi nghiêm trọng

Microsoft vừa chính thức xác nhận một lỗi nghiêm trọng do bản cập nhật Patch Tuesday tháng 8 gây ra, khiến tính năng "Reset PC" và các tùy chọn phục hồi hệ thống trên hàng loạt phiên bản Windows 10 và 11 bị vô hiệu hóa. Một bản vá khẩn cấp đang được phát triển và sẽ sớm được tung ra

Chỉ một tuần sau khi phát hành bản cập nhật định kỳ tháng 8 (Patch Tuesday), Microsoft đã phải lên tiếng thừa nhận một sự cố nghiêm trọng. Trên trang tổng quan Windows Release Health, gã khổng lồ phần mềm xác nhận rằng nhiều người dùng đã báo cáo chính xác về việc tính năng đặt lại (reset) và phục hồi (recovery) của Windows đã bị lỗi.

Bản cập nhật Windows lại xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Cụ thể, nếu người dùng trên các phiên bản bị ảnh hưởng cố gắng sử dụng tính năng "Reset my PC" hoặc "Fix problems using Windows Update" trong phần Settings, quá trình sẽ thất bại. Lỗi này ảnh hưởng đến một trong những công cụ quan trọng nhất để khắc phục sự cố hệ điều hành mà không cần cài lại từ đầu.

Theo thông báo từ Microsoft, danh sách các phiên bản gặp sự cố khá dài, bao gồm cả những phiên bản rất phổ biến. May mắn là Windows Server không bị ảnh hưởng.

- Windows 11, phiên bản 23H2

- Windows 11, phiên bản 22H2

- Windows 10, phiên bản 22H2

- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 và 2019

- Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 và 2019

Điều đáng chú ý là Windows 11 phiên bản 24H2, phiên bản được Microsoft quảng cáo là "đáng tin cậy nhất", lại không hề bị ảnh hưởng bởi lỗi này.

Do mức độ ảnh hưởng rộng và tính chất nghiêm trọng của sự cố, Microsoft cho biết họ đang khẩn trương phát triển một bản sửa lỗi. Bản vá này sẽ được phát hành dưới dạng "out-of-band" (OOB) – tức là một bản cập nhật ngoài luồng, không theo lịch trình.

Điều này có nghĩa là người dùng sẽ nhận được bản sửa lỗi trước ngày Patch Tuesday tiếp theo (dự kiến vào ngày 9/9), thay vì phải chờ đợi gần một tháng. Người dùng các phiên bản bị ảnh hưởng được khuyến cáo nên tạm thời không sử dụng tính năng Reset và chờ đợi bản vá tự động từ Microsoft.

Tác giả: Bạch Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn