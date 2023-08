Miền Bắc tiếp tục mưa to

Hình minh họa

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 7/8 đến đêm 8/8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng 50-120mm, có nơi trên 180mm.

Trong khi đó, các khu vực còn lại của Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng từ 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Ngày 9/8, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 50mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Mưa lớn kéo dài dẫn đến nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tác giả: Hà Kim

Nguồn tin: congly.vn