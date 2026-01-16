Microsoft chính thức ngừng hỗ trợ Windows Vista

Việc Microsoft dừng hỗ trợ mã nguồn Windows Vista đồng nghĩa Windows Server 2008 - phiên bản cuối cùng dựa trên kiến trúc cốt lõi của Vista - cũng không còn nằm trong danh sách được công ty duy trì hỗ trợ. Bản vá bảo mật cuối cùng cho nền tảng này được phát hành vào ngày 13/1, đánh dấu thời điểm kết thúc hành trình bắt đầu từ tháng 2/2008, khi Windows Server 2008 chính thức ra mắt.

Windows Vista không còn được hỗ trợ sau gần 18 năm

Theo trang công nghệ The Register, dù chương trình hỗ trợ mở rộng cho Windows Server 2008 đã kết thúc từ tháng 1/2020, Microsoft vẫn cho phép khách hàng tiếp tục mua các gói Cập nhật bảo mật mở rộng (Extended Security Updates - ESU) để duy trì hoạt động hệ thống đến đầu năm 2023.

Với những doanh nghiệp vận hành trên nền tảng Azure, Microsoft còn cung cấp thêm một năm hỗ trợ ESU nhằm tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi. Riêng các tổ chức từng mua gói Premium Assurance (PA), dù chương trình này đã bị loại bỏ, Microsoft vẫn giữ cam kết hỗ trợ đến năm 2026.

Windows Vista được Microsoft giới thiệu vào năm 2007, trong bối cảnh hãng kỳ vọng tạo ra bước nhảy lớn về giao diện và bảo mật so với Windows XP. Tuy nhiên, hệ điều hành này nhanh chóng vấp phải nhiều chỉ trích do yêu cầu phần cứng cao, hiệu năng chưa ổn định và khả năng tương thích phần mềm hạn chế ở giai đoạn đầu. Những vấn đề đó khiến Vista không đạt được mức độ phổ biến như các phiên bản tiền nhiệm hay kế nhiệm.

Microsoft “khai tử” Windows Vista

Dù vậy, phần lõi của Windows Vista lại có tuổi thọ dài hơn nhiều hệ điều hành khác của Microsoft. Tiêu biểu là Windows Server 2008, còn được biết đến với tên mã Longhorn Server, đã phục vụ môi trường doanh nghiệp trong hơn một thập kỷ rưỡi. Phiên bản máy chủ này từng được triển khai rộng rãi trong các hệ thống nội bộ, đặc biệt tại những tổ chức có hạ tầng CNTT lớn và yêu cầu ổn định cao.

Microsoft khuyến cáo chương trình ESU chỉ là để người dùng có thêm thời gian chuyển sang Windows mới hơn

Một minh chứng cho tuổi thọ kéo dài của Vista và Server 2008 đến từ chia sẻ của cựu nhân viên trại giam tại bang Nevada (Mỹ), cho biết hệ điều hành này vẫn được sử dụng trong giai đoạn 2015-2019. Thực tế đó cho thấy không ít tổ chức tiếp tục phụ thuộc vào các nền tảng cũ, ngay cả khi đã có nhiều phiên bản mới hơn ra đời.

Microsoft nhấn mạnh, chương trình ESU chỉ mang tính chất tạm thời, tập trung cung cấp các bản vá bảo mật nghiêm trọng trong thời gian người dùng và doanh nghiệp chuyển sang hệ điều hành mới. Hãng cũng khẳng định ESU không kéo dài vòng đời sản phẩm, không bổ sung tính năng mới và không hỗ trợ các sự cố kỹ thuật ngoài phạm vi bảo mật.

Việc chấm dứt hoàn toàn hỗ trợ mã nguồn Windows Vista được xem là dấu mốc cuối cùng, chính thức khép lại một chương quan trọng trong lịch sử phát triển hệ điều hành của Microsoft.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn