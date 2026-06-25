Mexico làm nên điều đặc biệt tại World Cup 2026

Chiến thắng trên sân Mexico City Stadium (Mexico) hôm 25/6 (giờ Hà Nội, không chỉ khẳng định vị thế đội chủ nhà bảng A, Mexico còn tạo nên cột mốc chưa từng có. Sau khi đánh bại Nam Phi 2-0 và Hàn Quốc 1-0, thầy trò HLV Javier Aguirre tiếp tục vượt qua CH Czech 3-0 để cán đích với 9 điểm tuyệt đối.

Hiệp một khép lại không bàn thắng, nhưng Mexico tăng tốc đúng lúc sau giờ nghỉ. Hậu vệ trái Mateo Chavez phá vỡ thế bế tắc ở phút 54 bằng bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển, trước khi tiền đạo nhập tịch Julian Quinones nhân đôi cách biệt ở phút 61.

Pha lập công trước CH Czech cũng đưa Quinones trở thành cầu thủ Mexico đầu tiên ghi từ 2 bàn trở lên trong một kỳ World Cup kể từ Javier Hernandez năm 2010. Chân sút sinh tại Colombia đang trở thành phương án đáng tin cậy của hàng công Mexico, nhất là khi đội chủ nhà cần những gương mặt biết tạo khác biệt ở các trận loại trực tiếp.

Cầu thủ Mexico ăn mừng trong chiến thắng CH Czech 3-0 tại lượt cuối bảng A World Cup 2026.

Khi mà CH Czech không còn khả năng phản kháng, tiền vệ Alvaro Fidalgo vào sân từ ghế dự bị rồi ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 90+4. Bàn thắng muộn khép lại trận đấu trọn vẹn cho Mexico, từ kết quả, hiệu ứng khán đài đến việc các gương mặt trẻ lẫn cựu binh cùng để lại dấu ấn.

Nổi bật nhất là sự xuất hiện của thủ môn Guillermo Ochoa ở phút 78. Huyền thoại 40 tuổi, người đã góp mặt ở 6 kỳ World Cup, trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng ra sân cho Mexico tại sân chơi này khi 40 tuổi 346 ngày, vượt kỷ lục cũ của cựu hậu vệ Rafael Marquez.

Mexico đứng đầu bảng A với 9 điểm, giành vé vào vòng 32 đội cùng Nam Phi, đội xếp nhì với 4 điểm. Thành tích toàn thắng không chỉ tạo ra dấu mốc lịch sử mà còn giúp Mexico tiếp tục được thi đấu trên sân nhà ở vòng kế tiếp.

Theo phân nhánh, Mexico sẽ gặp một trong các đội hạng ba vượt qua vòng bảng thuộc các bảng C, E, F, H hoặc I lúc 8h ngày 1/7 (giờ Hà Nội). Mexico vì thế giữ được lợi thế lớn không phải di chuyển và tiếp tục nhận sự hậu thuẫn khổng lồ từ khán giả nhà.

Trong khi đó, CH Czech khép lại giải đấu với chỉ một điểm, sau thất bại 1-2 trước Hàn Quốc, hòa Nam Phi 1-1 và thua Mexico 0-3, chính thức bị loại khi đứng cuối bảng A.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn