Mệnh lệnh từ trái tim

Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an

Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn, địa hình phức tạp với 83% là trung du, miền núi, đời sống nhân dân ở khu vực biên giới rẻo cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, năm 2025 tỉnh Nghệ An hứng chịu thiệt hại nặng nề do các cơn bão số 3, số 5 và số 10 gây ra.

Công an xã Nhôn Mai giúp nhân dân dựng lại nhà sau lũ quét.

Với phương châm: “Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”, trong thiên tai tất cả cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An đã trực tiếp bám sát địa bàn xung yếu, hỗ trợ sơ tán người dân, di dời tài sản, dọn dẹp cây cối gãy đổ và khắc phục các tuyến đường sạt lở, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng. Nhiều hình ảnh đẹp, nghĩa tình của lực lượng Công an trong bão lũ đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân dân.

Điển hình như, tại xã Thần Lĩnh vào khoảng 16h ngày 29/9, Công an xã Thần Lĩnh nhận được thông tin gia đình anh Hoàng Đình Bảy, trú tại xóm Nghi Phương 1, có 2 người già và 1 cháu bé 18 tháng tuổi bị sốt cao, đang bị cô lập do nước lũ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thần Lĩnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở huy động thuyền để tiếp cận khu vực nhà anh Bảy.

Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng Công an xã đã tiếp cận và đưa gia đình và cháu bé đến khu vực an toàn. Hay tại xã Tân An, rạng sáng 29/9/2025, Công an xã nhận được thông tin chị Đặng Thị Ánh Tuyết (SN 1997), trú tại xóm Phú Cốc có dấu hiệu chuyển dạ, cần đưa đến bệnh viện gấp. Trước tình huống cấp bách, Công an xã Tân An đã khẩn trương lên đường ứng cứu.

Công an xã Tân An huy động lực lượng "xuyên bão", chặt cây thông tuyến, mở đường đưa sản phụ đến bệnh viện sinh con an toàn.

Trên quãng đường từ nhà sản phụ đến bệnh viện, nhiều cây lớn bị gió bão quật ngã, chắn ngang đường, CBCS Công an xã Tân An đã huy động lực lượng hỗ trợ "xuyên bão", chặt cây thông tuyến, mở đường, kịp thời đưa sản phụ đến bệnh viện sinh con an toàn. Hành động dũng cảm, tận tâm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thần Lĩnh và Công an xã Tân An đã khẳng định bản lĩnh của người chiến sĩ CAND gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng xông pha trong mọi hoàn cảnh để bảo vệ tính mạng và hạnh phúc của nhân dân.

Không chỉ là điểm tựa vững chắc của nhân dân trong thiên tai bão lũ, Công an các xã trên địa bàn Nghệ An còn cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tích cực tham gia, huy động hàng nghìn lượt CBCS hỗ trợ sửa chữa nhà ở, khắc phục hậu quả do thiên tai. Đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà là biểu tượng của tình người, của tinh thần “vì nhân dân phục vụ” giữa những ngày gian khó.

Điểm tựa bình yên của nhân dân

Còn nhớ, cơn bão số 3 và hoàn lưu bão vào trung tuần tháng 7/2025 đã khiến nhiều xã biên giới tỉnh Nghệ An phải hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Hàng nghìn ngôi nhà tại nhiều xã vùng biên giới rẻo cao bị nhấn chìm và cô lập sau bão lũ.

Với phương châm 4 tại chỗ, Công an các xã luôn bám sát địa bàn, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương nhanh chóng di chuyển các hộ dân, người già, người yếu thế, kiên quyết không để người dân ở lại các khu vực nguy hiểm. Đồng thời trực tiếp cùng chính quyền các cấp nhanh chóng hỗ trợ lương thực, thực phẩm, dùng thuyền, bè tiếp cận để cứu trợ nhân dân vượt qua đói rét.

Mỹ Lý, xã vùng biên giới Việt - Lào là một trong những địa bàn chịu thiệt hại nặng nề nhất. Từ chiều 22/7, do mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn dâng nhanh. Và chỉ vài tiếng ngắn ngủi, cơn lũ lịch sử khiến 221 căn nhà kiên cố của người dân bị nhấn chìm, cuốn trôi hoặc vùi lấp hoàn toàn, hơn 220 ngôi nhà khác cũng bị ảnh hưởng; nhiều công trình, cơ sở hạ tầng như trường học, trụ sở Công an xã cũng bị lũ quét làm hư hỏng nặng.

Cơn lũ quét qua làm hàng nghìn người rơi vào cảnh trắng tay, cảnh bản làng vùng biên giới rẻo cao đang yên vui chỉ còn lại đống đổ nát, hoang tàn, đường sá bị chia cắt, người dân lâm vào cảnh “màn trời, chiếu đất”.

Trong thời khắc ấy, chính các chiến sĩ Công an xã không quản ngại hiểm nguy, vượt suối, băng rừng, tự chặt cây làm bè nứa, kịp thời tiếp cận các bản làng bị cô lập nhanh chóng ứng cứu với mục tiêu bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân.

Đặc biệt, sau khi bão lũ đi qua, Công an các xã lại tiếp tục bám địa bàn, giúp nhân dân dựng lại nhà cửa, vận động các đơn vị, địa phương chung tay nhường cơm, sẻ áo để đồng bào nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định lại cuộc sống.

Công an xã Tân An hỗ trợ người dân di dời khỏi nơi ngập lụt.

Bão, lũ quét qua cuốn theo bao mái nhà, tài sản và cả sự bình yên của bản làng. Nhưng chính những lúc khó khăn ấy, màu áo xanh lực lượng Công an xã lại mang đến niềm tin, sự sống và tình người. Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Công an xã băng mình giữa dòng nước lũ, bám vào dây thừng cứu người bị nạn; những bàn tay chai sạn cõng cụ già, bồng em nhỏ vượt qua suối xiết; những đôi mắt thâm quầng vì thức trắng đêm giữa mưa bão, chỉ mong đưa được người dân đến nơi tránh trú an toàn..

Có lẽ, trong sâu thẳm, hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an không chỉ là sự dũng cảm mà còn là lòng yêu thương, sự sẻ chia vô điều kiện dành cho đồng bào mình. Và ai cũng hiểu, tinh thần “vì nhân dân” đôi khi không nằm ở những điều lớn lao mà được thể hiện trong khoảnh khắc băng qua lũ dữ, quên đi cả bản thân mình, quyết giành giật lại tính mạng, tài sản của người dân trong cơn cuồng nộ của thiên nhiên.

Tác giả: Thùy Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân